POZOR na zľadovatené cesty a silnejší vietor

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výstraha SHMÚ Foto: Výstraha SHMÚ Foto: Výstraha SHMÚ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - Vodiči by dnes večer a v noci mali zbystrieť pozornosť, na väčšine ciest sa bude tvoriť poľadovica. Výnimkou je len Žilinský a Prešovský kraj. Tam by mal zase fúkať silnejší vietor. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Zľadovatené vozovky by mali byť do utorňajšieho rána (7.2.). Varuje pred nimi aj Slovenská správa ciest (SSC). Zvýšené riziko námrazy je podľa cestárov na mokrých a vlhkých cestách, na mostoch a pri vodných tokoch.Vietor by mal dnes večer a v noci v Košickom a Prešovskom kraji dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu. Môže to spôsobiť škody menšieho rozsahu. Treba s ním rátať do stredajšej (8.2.) noci.V utorok v noci sa v Košickom a Prešovskom kraji môžu začať tvoriť snehové jazyky a záveje, ustať by to malo do obeda nasledujúceho dňa.Vo všetkých spomínaných prípadoch vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa.