Pozor, niektoré výrobky starostlivosti o deti majú chyby

Ilustračné foto. Foto: TASR/reprofoto Foto: TASR/reprofoto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. januára (TASR) – Výrobky určené na starostlivosť o deti do troch rokov boli predmetom kontrolnej akcie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) v septembri a októbri minulého roka. Ako informuje na svojej internetovej stránke, nedostatky našli inšpektori v 12 % prevádzok.Inšpekcia sa počas akcie zamerala na podložky na prebaľovanie a do vaničiek, šiltíky na ochranu proti vode pri kúpaní, plastové podbradníčky, plastové redukcie na WC a ochranné PVC fólie na posteľ.Cieľom akcie bola kontrola dodržiavania správneho značenia týchto výrobkov bezpečnostnými upozorneniami na obale a v návode na používanie. Tie sú podľa SOI poskytované na to, aby znížili možné dôsledky predvídateľných rizík spojených s ich používaním.V prípade podozrenia, že môže ísť o rizikový výrobok, inšpektori súčasne vykonali odber vzoriek na posúdenie ich bezpečnosti podľa európskeho nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).Inšpektori SOI celkovo skontrolovali 65 prevádzok. Nedostatky boli zistené v ôsmich z nich, čo predstavuje 12 % z preverovaných prevádzok. Nesprávne značenie malo 11 druhov výrobkov v hodnote 286,20 eura, na niektorých sa vyskytovali viaceré nedostatky súčasne. Najčastejším nedostatkom boli upozornenia a návody v cudzom jazyku.Pri kontrole bolo celkovo odobratých 17 druhov výrobkov starostlivosti o deti, ktoré boli následne testované v akreditovanom skúšobnom laboratóriu na prítomnosť ftalátov. Z výsledkov skúšok vyplynulo, že všetky druhy testovaných výrobkov vyhoveli a ani u jedného nebolo v plastovom materiáli zistené nadlimitné množstvo ftalátov."Aj napriek mimoriadne priaznivým výsledkom kontrolnej akcie sa SOI bude venovať kontrole tejto sortimentnej skupiny výrobkov aj v budúcom období. Hlavným cieľom aj naďalej ostáva zabezpečiť, aby v ponuke pre najcitlivejšiu skupinu spotrebiteľov – deti boli len bezpečné výrobky," konštatovala inšpekcia.