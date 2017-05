POZOR: Študenti majú po škole povinnosti voči zdravotným poisťovniam

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 28. mája (TASR) - Študenti majú po ukončení štúdia na strednej alebo vysokej škole povinnosť nahlásiť svojej zdravotnej poisťovni, kto bude za nich ďalej platiť zdravotné odvody. Doteraz to za nich robil štát. Upozorňuje na to Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP).Študenti by podľa asociácie mali mať na mysli termín nahlásenia. Ak na to zabudnú, môžu sa z nich stať neplatiči a hrozia im sankcie. Štát platí za absolventa strednej školy odvody na zdravotné poistenie do konca školského roka (31. augusta).povedala prezidentka AOPP Mária Lévyová. Deň po tom, ako si študent splní všetky časti záverečnej skúšky a obháji diplomovú prácu, prestáva byť študentom, zdravotné odvody štát za neho už neodvádza.Ak chce absolvent strednej školy ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole, zdravotnej poisťovni predkladá potvrdenie o návšteve školy. Ak v takomto vzdelávaní nepokračuje a ani nepracuje, musí sa prihlásiť na úrad práce a štát za neho naďalej platí poistné. V prípade, že sa absolvent na úrad práce nenahlási, je povinný sa v zdravotnej poisťovni zaevidovať ako samoplatiteľ a odvádzať preddavky na poistné.Hoci absolvent vysokej školy ihneď po absolvovaní záverečných skúšok nenastupuje do zamestnania, poistné za neho musí byť uhradené.povedala Lévyová.Povinnosť platiť si zdravotné poistenie má každý občan. Za vybrané skupiny (deti, dôchodcovia, matky na materskej alebo rodičovskej dovolenke, nezamestnaní) to však robí štát. Mnoho pacientov sa medzi dlžníkov dostáva nechcene, nepozornosťou pri platbách či zabudnutím oznamovacej povinnosti.