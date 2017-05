POZOR: V utorok zasiahnu takmer celé Slovensko búrky s krúpami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. mája (TASR) - Takmer celé územie Slovenska zasiahnu v utorok (23.5.) búrky s krúpami. Predpovedá to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého, najnižšieho stupňa.Okrem krajného juhozápadu a krajného severovýchodu predpokladá SHMÚ búrkovú činnosť na celom území krajiny, a to až do večerných hodín. S búrkami, ktoré sa vyskytnú miestami, môže byť spojené aj krupobitie a krátkodobé, ale intenzívne lejaky.Zrážkové úhrny môžu pri búrkach dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 18 až 20 metrov za sekundu (65 až 70 kilometrov za hodinu). SHMÚ nevylučuje prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov.