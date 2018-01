POZOR, vodiči: Za Blatným sa zrazil kamión s dvoma dodávkami

Ilustračná snímka. Foto: Juraj Šimko Foto: Juraj Šimko

Bratislava 9. januára (TASR) – Za Blatným v smere z Trnavy do Bratislavy havaroval v skorých ranných hodinách kamión, ktorý sa zrazil s dvoma dodávkami. Z piatich účastníkov nehody sa ľahko zranili dvaja. TASR o tom informovalo Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.uviedlo operačné stredisko. Na mieste zasahuje päť hasičov s dvoma kusmi techniky.Podľa Stellacentra polícia odkláňa dopravu cez Senec, potrebné je počítať so zdržaním do 45 minút.