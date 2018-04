Pozornosť v semifinále medzi LFC a Rímom púta Salah: Som plný emócií

Mahamed Salah, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. apríla (TASR) - Úvodné semifinále futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 bude mať v utorok 24. apríla trochu neočakávané obsadenie. Na Anfielde domáci FC Liverpool vyzve AS Rím a duel bude výnimočný pre bývalého útočníka Rimanov Mohameda Salaha. Egypťan prestúpil vlani v lete zdo Liverpoolu za 42 miliónov eur a v Premier League sa stal dominantným zakončovateľom, čo mu najnovšie vynieslo aj prestížnu cenu pre najlepšieho hráča sezóny v lige podľa Asociácie profesionálnych futbalistov (PFA).Salah v prebiehajúcej sezóne strelil vo všetkých súťažiach 41 gólov, osem z nich v LM. V PL už dal 31 gólov, čím vyrovnal rekord Alana Shearera (1995/1996), Cristiana Ronalda (2007/2008) a Luisa Suareza (2013/2014). Do konca súťaže zostávajú tri zápasy, takže egyptský reprezentant má šancu maximum aj prekonať. Absolútny rekord v počte gólov v jednom ročníku Premier League drží Andy Cole, v sezóne 1993/1994 dal za Newcastle United 34 gólov, no vtedy sa hralo až 42 zápasov.Dvadsaťpäťročný Salah má Rím stále v srdci.citoval Salaha SkySports.Pravý obranca Rimanov Bruno Peres poslal Salahovi jasný odkaz:Na margo ofenzívnej hrozby zo strany Egypťana sa vyjadril aj obranca Kostas Manolas, ktorého gól na 3:0 vyradil Barcelonu.citovala ho La Stampa.dokázali eliminovať vo štvrťfinále FC Barcelonu potom, ako na Camp Nou prehrali 1:4, ale v domácej odvete senzačne vyhrali 3:0.dvakrát zvíťazili nad suverénom v PL Manchestrom City, najprv doma 3:0 a potom aj na Etihad Stadium 2:1. Oba kluby sa stretli v pohárovej Európe päťkrát, LFC vyhral dvakrát, dvakrát sa zrodila remíza a raz uspel Rím. Pamätné je najmä ich finále Európskeho pohára majstrov (EPM) v roku 1984, v ktorom po remíze 1:1 uspel Liverpool v rozstrele zo značky 11 m 4:2. Bolo to prvýkrát, keď finále EPM rozhodli penalty. Liverpool má na Rím tiež krásne spomienky z roku 1977, keď tam získal prvý z jeho piatich európskych triumfov.Nemecký tréner FLC Jürgen Klopp cíti voči súperovi veľký rešpekt.citoval Kloppa portál oficiálny web UEFA. TrénerEusebio Di Francesco má veľký rešpekt aj u jeho hráčov.dodal Manolas.Liverpool v ligovej generálke remizoval na pôde posledného West Bromwichu Albion 2:2. K dispozícii je po jednozápasovej suspendácii už stredopoliar Jordan Henderson. LFC v tejto sezóne urobil z Anfieldu nedobytnú pevnosť, prehral na ňom z uplynulých 25 zápasov len raz. V základnej skupine tam remizoval s FC Sevilla 2:2, zdolal NK Maribor 3:0 a prevalcoval Spartak Moskva 7:0. V osemfinále doma remizoval bez gólov s FC Porto a vo štvrťfinále zdolal ManCity 3:0. LFC bol naposledy v semifinále LM v roku 2008. Rím sa na prvý semifinálový duel naladil výhrou 3:0 na pôde SPAL Ferrara.Súboj rozhoduje ako hlavný arbiter Nemec Felix Brych. V stredu sa v druhom semifinále stretne domáci Bayern Mníchov s dvojnásobným obhajcom Realom Madrid. Odveta v Ríme je na programe v stredu 2. mája. Finále sa bude hrať v sobotu 26. mája v Kyjeve.FC Liverpool - AS Rím (utorok 24. apríla, 20.45 h)Rozhoduje: Felix Brych (Nem.)