Pozorovatelia OBSE vyjadrili spokojnosť s čistotou volieb v Nemecku

Na ilustračnej snímke žena sa drží za tvár pri zverejnení prvých odhadov výsledkov parlamentných volieb vo volebnom sídle Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) v Berlíne 24. septembra 2017.

Berlín 25. septembra (TASR) - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá vyslala na parlamentné voľby v Nemecku po prvý raz kompletný tím pozorovateľov vrátane 45 členov Parlamentného zhromaždenia OBSE z 25 rôznych štátov, potvrdila dnes čistotu volieb.Nemecko opäť raz preukázalo, že jeho viera v demokraciu je nezmenšená, vyhlásil dnes v Berlíne šéf pozorovateľskej misie OBSE Georgij Cereteli.Podľa jeho slov boli voľby viac-menej transparentné. Voliči sa mohli rozhodnúť o tom, komu dajú hlasy, počas procesu, ktorý sa opiera o dôveru spoločnosti.Aj keď sa pred voľbami hovorilo o ich možnom ovplyvnení hackermi, samotné voľby to nijako neovplyvnilo, konštatovali dnes predstavitelia OBSE.Starosti pozorovateľov vyvolal však čoraz ostrejší tón politických diskusií. Kultúra diskusií v Nemecku sa mení podobne ako vo zvyšku Európy, a nie vždy k lepšiemu, vyhlásila Cereteliho kolegyňa Isabel Santosová. Keď sa diskusia o niektorých kľúčových otázkach, napríklad migrácii, viedla priveľmi emocionálne, doplatili na to niektoré iné dôležité témy.odznelo dnes v nemeckej metropole.Pozorovatelia OBSE prišli aj s niektorými návrhmi na zlepšenie. Poukázali na fakt, že iba necelých 30 percent kandidátov boli ženy, a preto iniciovali, aby sa zvážil zákonom stanovený korektnejší pomer medzi pohlaviami v tejto sfére. Navyše by podľa ich názoru mohla pomôcť aj transparentnosť financovania politických strán - ak by strany museli poskytnúť informácie o ňom rýchlejšie.OBSE vyslala na predchádzajúce parlamentné voľby do Nemecka v rokoch 2009 i 2013 iba menšie skupiny pozorovateľov. Tentoraz si jej "vyslanci" mohli pozrieť okolo 250 volebných miestností na celom území spolkovej republiky, zaujímať sa o priebeh hlasovania, hovoriť s prítomnými členmi komisií, ako aj monitorovať samotné hlasovanie občanov.