Pozorovatelia: Pri náletoch v Sýrii zahynulo za mesiac takmer 500 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 23. júna (TASR) - Najmenej 472 civilistov vrátane 137 detí zahynulo za uplynulý mesiac pri vzdušných útokoch Američanmi vedenej koalície v Sýrii. Informovalo o tom Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Ide o najväčší počet obetí za mesiac, odkedy koalícia začala s bombardovaním 23. septembra 2014. Väčšina obetí pochádza z provincií Dajr az-Zaur a Rakka, kde sú aktívni extrémisti z Islamského štátu.Šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán uviedol, že medzi mŕtvymi je 222 civilistov z provincie Dajr az-Zaur vo východnej Sýrii a 250 ďalších v severovýchodnej provincii Rakka.Rakka je poslednou mestskou baštou tzv. Islamského štátu okrem irackého Mósulu, kde už militanti bránia iba centrum. Džihádisti z IS majú Rakku pod kontrolou od roku 2014.Vojenskú ofenzívu zameranú na dobytie tohto mesta spustili jednotky Sýrskych demokratických síl (SDF) podporované koaličnými bojovými lietadlami 6. júna. Už počas prvého dňa bojov sa im podarilo preniknúť do mesta od východu, keď dobyli jednu z mestských štvrtí.Samotnej ofenzíve predchádzalo obsadzovanie okolia mesta, ktoré trvalo sedem mesiacov. V meste sa zabarikádovalo približne 3000-4000 islamistov, ktorí sa na jeho obranu dôkladne pripravili, takže existujú obavy, že bitka o Rakku môže byť ešte dlhá a krvavá.Pre boje muselo svoje domovy opustiť už najmenej 160.000 civilistov. Dobytie Rakky zasadí podľa koalície vedenej USA "rozhodujúci úder" samozvanému kalifátu, ktorý tam IS vyhlásil v roku 2014. Koľko civilistov v Rakke uviazlo, nie je presne známe. Podľa humanitárnej organizácie Medzinárodný záchranný výbor (IRC) by ich však mohlo byť až okolo 200.000.