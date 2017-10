Pozostalí si pripomenuli výročie útoku na moskovské divadlo Dubrovka

Žena stojí pred stenou s fotkami 130 rukojemníkov, ktorí zahynuli pri útoku čečenských teroristov na divadlo Dubrovka v ruskej Moskve. 26. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 26. októbra (TASR) - Pozostalí po 130 rukojemníkoch, ktorí zahynuli pri útoku čečenských teroristov na divadlo Dubrovka v Moskve, si vo štvrtok pripomenuli 15. výročie tejto udalosti tradičným vypustením bieleho balónu za každú z obetí. Účastníci spomienky tiež kládli kvety a zapaľovali sviečky pri pamätníku zriadenom vedľa budovy divadla v rovnomennej časti ruskej metropoly, informovala agentúra DPA.Miesto krvavej rukojemníckej drámy spred 15 rokov navštívila aj známa televízna moderátorka Xenia Sobčaková, ktorá minulý týždeň oznámila svoj úmysel kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Podľa agentúry AP vyzvala terajšieho prezidenta Vladimira Putina, ktorý bol vo funkcii aj v čase útoku na divadlo Dubrovka, aby sa zasadil za riadne vyšetrenie tohto činu, nepripísala mu však priamo zodpovednosť za vtedajší zásah bezpečnostných zložiek.citovala AP Sobčakovú.Vyše 800 ľudí sledovalo 23. októbra 2002 muzikál Nord-Ost, keď do sály muzikálového divadla Dubrovka vnikli desiatky teroristov - medzi nimi aj ženy odeté do čierneho, tzv. čierne vdovy. Teroristi žiadali odchod ruskej armády z Čečenska.Dňa 26. októbra 2002 po nasadení omamujúceho plynu vpadli do divadla ruské špeciálne jednotky. Pri akcii zahynulo zhruba 130 rukojemníkov. O život prišlo aj všetkých 40 teroristov.Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v roku 2011 skonštatoval, že ruské bezpečnostné zložkypričom tiež skritizovalvyšetrovanie celého zásahu.V súvislosti s drámou v Dubrovke vojenský súd v Moskve odsúdil 21. marca 2017 na 19 rokov väzenia muža obžalovaného za napomáhanie čečenským teroristom. Na dlhé tresty väzenia boli predtým v Rusku v tejto kauze odsúdení ďalší šiesti spolupáchatelia. Po jednom, Gerichanovi Dudajevovi, je stále vyhlásené medzinárodné pátranie.