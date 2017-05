Pozrite si cestový poriadok: InterCity spoje nebudú zastavovať v Štrbe

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) – InterCity (IC) vlaky na severnej trase medzi Bratislavou a Košicami už nebudú zastavovať v Štrbe, čím sa ich prepravný čas zrýchli a na južnej trase z Bratislavy cez Zvolen pôjdu priame spoje až do Košíc. To sú niektoré zo zmien, ktoré prinesie do praxe upravený cestovný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Platiť začne od nedele 11. júna.Pre zrušenie zastavovania IC vlakov v stanici Štrba sa dopravca podľa riaditeľa úseku obchodu ZSSK Karola Martinčeka rozhodol po vyhodnotení tokov cestujúcich." konštatoval Martinček na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Jazdné časy IC vlakov medzi Bratislavou a Košicami sa tak skrátia o 15 minút zo súčasných 5 hodín (h) a 11 minút na 4 h a 56 minút. Okrem IC vlaku 525 s novým odchodom z Bratislavy 17.45 h, ktorému sa skráti jazdný čas o 12 minút z 5 h a 17 minút na 5 h a 5 minút. Najrýchlejší pár IC vlakov však ostáva s nezmeneným prepravným časom 4 h a 42 minút.Práve o tento najrýchlejší spoj je podľa Martinčeka medzi IC vlakmi najväčší záujem cestujúcich. Spoločnosť preto avizovala, že chce pokračovať v skracovaní jazdnej doby IC spojov medzi Bratislavou a Košicami, a to na 4 h a 30 minút a výhľadovo do budúcnosti aj na kratšie. "uviedol generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.Na južnej trase medzi Bratislavou a Košicami cez Zvolen je zase novinkou obnovenie priameho denného spojenia. Doteraz totiž jazdia všetky spoje z Bratislavy cez Zvolen priamo do Banskej Bystrice a cestujúci smerujúci do Košíc musia vo Zvolene prestúpiť. Od 11. júna však budú Bratislavu a Košice cez Zvolen spájať tri denné priame vlaky v smere do Košíc a štyri v smere do Bratislavy.Cestujúci na trase Bratislava – Banská Bystrica a späť tak budú na niektorých spojoch prestupovať vo Zvolene. Jazdný čas medzi Bratislavou a Banskou Bystricou však podľa dopravcu ostane 3 h a 24 minút aj pri nutnom prestupe.Od zmeny cestovného poriadku budú zároveň regionálne rýchliky na trase Košice – Poprad-Tatry zastavovať aj v železničnej stanici Krompachy. Dopravca súčasne od 11. júna rozšíri možnosť kúpy lístka cez SMS správy. Po novom bude možné kúpiť lístok takouto formou na všetky osobné vlaky, s výnimkou tatranských električiek a zubačiek, kde už podobný systém funguje. Cestujúci budú mať na výber 20-minútový alebo 60-minútový štandardný lístok, alebo 180-minútový lístok na bezplatnú prepravu.