Pozrite si, kde na Slovensku si môžete užiť lyžovačku

Na snímke lyžiari sa slnia na Skalnatom plese počas lyžovačky v Lomnickom sedle vo Vysokých Tatrách 22. januára 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš Na snímke lyžiari sa slnia na Skalnatom plese počas lyžovačky v Lomnickom sedle vo Vysokých Tatrách 22. januára 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) - Na slovenských zjazdovkách naďalej prevládajú dobré až veľmi dobré podmienky a upravené zjazdovky ponúka do 100 zimných areálov. Dnes je pre poruchu zatvorené vo Vyšnej Boci, Podjavorník, Fričkovce, Kľačno, Čertovica – STIV, Vadičov a Renčišov-Búče budú v prevádzke opäť od piatka (27.1.) alebo soboty (28.1.), Remata od stredy (25.1.) a Hnilčík od utorka (24.1.).Výška snehovej vrstvy je stabilná, niektorí prevádzkovatelia využívajú nočné mrazy na technické zasnežovanie. Na svahoch sa nachádza zväčša 40 až 80 cm snehu, Roháče – Spálená, Zuberec – Janovky, Lomnické sedlo, Valčianska dolina a Stará Myjava hlásia nad jeden meter snehu. Približne 80 až 100 cm je na zjazdovkách Štrbského Plesa a Brezovice na Orave, 70 až 95 cm v Liptovskej Tepličke, do 65 cm snehu vo Veľkej Rači a 45 až 90 cm na Pasekách vo Vrátnej, kde budú v utorok a v stredu prebiehať 36. lyžiarske preteky v obrovskom slalome a slalome FIS Interkritérium. Stabilné je i počasie – v priebehu dňa má byť na horách jasno až polojasno.Selce - Čachovo 50 - 70 cm veľmi dobréDonovaly 50 - 65 cm veľmi dobréChopok juh 10 – 40 cm dobréChopok sever 10 – 55 cm veľmi dobréKrpáčovo 60 cm veľmi dobréMýto pod Ďumbierom 60 - 70 cm veľmi dobréZávažná Poruba 45 - 75 cm veľmi dobréPavčina Lehota 20 - 60 cm veľmi dobréPolomka - Bučník 30 - 60 cm veľmi dobréČertovica 30 - 60 cm veľmi dobréTelgárt 60 - 70 cm veľmi dobréŠachtičky 25 - 55 cm veľmi dobréTále 60 cm veľmi dobréLiptovská Teplička 70 - 95 cm veľmi dobréTatranská Lomnica 70 - 140 cm veľmi dobréŠtrbské Pleso 80 - 100 cm veľmi dobréStarý Smokovec 70 cm veľmi dobréDolný Smokovec - Pod lesom 30 cm veľmi dobréKubašok - Sp. Bystré 50 - 60 cm veľmi dobréSnowpark Lučivná 55 cm veľmi dobréSvit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobréPodbanské 30 - 60 cm dobréTatrasvit - Lopušná dolina 60 - 70 cm veľmi dobréRoháče - Spálená dolina 100 - 130 cm veľmi dobréZuberec - Janovky 110 cm veľmi dobréSkicentrum - Žiar - Dolinky 80 cm veľmi dobréSKI PARK Oravice 50 - 70 cm veľmi dobréSki Bachledova 75 - 85 cm veľmi dobréBachledova - DENY 60 cm veľmi dobréSkicentrum Strednica - Ždiar 60 - 70 cm veľmi dobréStrachan Ski Centrum - Ždiar 90 cm veľmi dobréMonkova dolina 80 cm veľmi dobréJasenská dolina 80 cm veľmi dobréRužomberok - Malinô Brdo 60 - 70 cm veľmi dobréVrátna - Paseky 45 - 90 cm veľmi dobréVrátna - Chleb 20 - 80 cm dobréVrátna lokalita Poludňový Grúň 45 - 90 cm veľmi dobréWinter park MARTINKY 70 cm veľmi dobréSnowland Valčianska dolina 110 - 120 cm veľmi dobréFačkovské sedlo - Kľak 70 - 75 cm veľmi dobréMalá Lučivná 35 - 55 cm veľmi dobréČičmany 60 cm veľmi dobréKrahule 50 - 70 cm veľmi dobréKráliky 55 - 75 cm veľmi dobréSkalka arena 60 - 80 cm veľmi dobréSkicentrum Tajov 20 cm dobréSalamandra Resort 80 cm veľmi dobréSki Resort - Hotel Royal Látky 70 cm veľmi dobréSki Centre Košútka - Hriňová 50 - 60 cm veľmi dobréSkicentrum Kokava - línia 50 - 60 cm veľmi dobréVyšná Slaná - Július 50 - 60 cm veľmi dobréSki Blanc Ostrý Grúň Kollárová 20 - 50 cm veľmi dobréSki centrum Drozdovo 40 - 50 cm veľmi dobréSkipark Kálnica 45 cm veľmi dobréBezovec 30 - 40 cm veľmi dobréPezinská Baba 20 - 60 cm dobréZochova chata - Piesok 30 - 50 cm dobréSki Land Stará Myjava 110 cm veľmi dobréSki Centrum Kohútka 60 - 80 cm veľmi dobréČertov - Lazy pod Makytou 40 - 50 cm veľmi dobréSki Makov 45 - 65 cm veľmi dobréSki Ráztoka - Horná Maríková 50 cm veľmi dobréSNOWPARADISE Veľká Rača 60 - 65 cm veľmi dobréŠportcentrum Oščadnica 70 cm veľmi dobréOrava Snow - Oravská Lesná 60 - 80 cm veľmi dobréSki Krušetnica 55 - 60 cm veľmi dobréSKI PARK Kubínska hoľa 60 - 90 cm veľmi dobréSki Zábava - Hruštín 60 cm veľmi dobréRacibor - Oravský Podzámok 40 - 70 cm veľmi dobréSki centrum Brezovica 80 - 100 cm veľmi dobréSki centrum Nižná Uhliská 90 cm veľmi dobréVitanová 60 - 75 cm veľmi dobréLitmanová 80 cm veľmi dobréLevočská dolina 50 cm veľmi dobréSkipark Vyšné Ružbachy 90 cm veľmi dobréKavečany 50 - 60 cm veľmi dobréJahodná 60 - 70 cm veľmi dobréPoráč - Brodok 50 cm veľmi dobréRelax Center Plejsy 50 - 60 cm veľmi dobréSki Gugel Mlynky 30 - 55 cm veľmi dobréVernár Studničky 50 cm veľmi dobréDrienica 60 cm veľmi dobréMakovica - Nižná Polianka 50 - 80 cm veľmi dobréAj na alpských zjazdovkách prevládajú dobré až veľmi dobré podmienky pre zimné športy a už niekoľko dní slnečné počasie bez zrážok. Snehová vrstva za posledné dni mierne poklesla. Na rakúskych ľadovcoch je do 120 až 200 cm snehu, v Söldene do 215 cm, hornorakúske strediská Hochkar a Oetscher hlásia 120 až 140 cm snehu, Semmering 90 až 100 cm a Annaberg 80 až 120 cm snehu.Flachau 105 – 185 cm veľmi dobréGöstling - Hochkar 120 - 140 cm dobréHinterstoder 65 – 135 cm veľmi dobréHintertux 30 – 160 cm dobréHochficht 165 - 170 cm veľmi dobréHochfuegen 70 – 95 cm dobréIschgl 25 – 65 cm dobréKaunertal 155 – 200 cm dobréKitzbuehel a Kirchberg 70 – 85 cm dobréKitzsteinhorn – Maiskogel 80 – 120 cm dobréObergurgl - Hochgurgl 35 – 120 cm dobréSchladming Dachstein 0 – 200 cm dobréSoelden 20 – 215 cm dobréStubai 30 – 130 cm dobréZauberberg Semmering 90 - 100 cm dobréZell am See – Kaprun 5 – 120 cm dobréDavos Klosters 25 – 80 cm dobréMatterhorn Ski Paradise 5 – 120 cm dobréSaas-Fee 30 – 160 cm dobréVerbier 25 – 135 cm dobréChamonix Mont-Blanc 40 – 150 cm dobréTignes 75 - 150 cm dobréVal d'Isére 100 – 160 cm dobréVal Thorens 100 – 175 cm dobréBormio 30 - 45 cm dobréCourmayeur 30 - 90 cm dobréLivigno 10 - 55 cm dobréMadonna di Campiglio 10 - 50 cm dobré