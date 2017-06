Pozrite si, kto kraľuje celosvetovému rebríčku falšovateľov produktov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. júna (TASR) - Sfalšované značky rozličných svetových výrobcov mali na čínskom exporte podiel 12,5 % a ich podiel na hrubom domácom produkte krajiny (HDP) 1,5 %. Za Čínou nasledujú Hongkong a Turecko. Uvádza sa to v najnovšej správe o produktovom pirátstve, ktorú minulý týždeň vydal Europol a Úrad Európskej únie (EÚ) pre duševné vlastníctvo EUIPO.Hodnota sfalšovaných dovezených výrobkov do EÚ podľa správy dosiahla v roku 2013 takmer 85 miliárd eur, čo bolo takmer 5 % z jej celkového importu.Podiel nepôvodného tovaru na svetovom obchode bol v uvedenom roku 2,5 %, teda 413,23 miliardy eur.V zhabaných zásielkach mali najväčší podiel cigarety (27 %) a hračky (9 %), ale vo veľkom sa kopírovali programy hier a hracie konzoly.Z celkového objemu skonfiškovaného tovaru v Spojených štátoch pochádzalo 49 % z Číny, v Japonsku až 91 %, v EÚ 56 %.Väčšina produktov sa do EÚ dostáva po mori v kontajneroch. Z nej sa rozváža na trhy iných cieľových krajín.Výrobky sa falšujú aj v samotnej Európe. Jedno zo stredísk sa nachádza v Taliansku v okolí Neapola. Špecializuje sa na kopírovanie sortimentu z kože. V Španielsku odhalili v máji 2016 sieť falšovateľov, ktorí dešifrovali 1600 platených televíznych kanálov a prístup k nim predávali záujemcom. Pri tejto trestnej činnosti zohrával kľúčovú úlohu internet.