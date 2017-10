Pozrite si zoznam sušienok, ktoré obsahujú jedovatý fipronil. Skontrolujte, či ich nemáte doma

Foto: Pečivárne L. Hrádok, sklad so stiahnutými sušienkami

Tento nebezpečný pesticíd našli potravinári aj v pečivárňach v Prešove, kam ho priviezli z Poľska.

Z prešovských pečivární časť vaječnej zmesi skončila aj v pečivárňach v Liptovskom Hrádku. Našťastie, Štátna veterinárna a potravinová správa ho objavila skôr, než sme sa ňou mohli nakaziť. Okamžite prikázali stiahnuť všetky výrobky.

Kontrolórom sa podarilo odhaliť 1,8 tony vaječného prášku, ktorý sa používal pri výrobe pečiva aj sladkostí. Šéf potravinárov Jozef Bíreš sa vyjadril: „Hodnota, ktorá bola zistená, poviem, že je alarmujúca a z mojich úst počujete, že niekto v Poľsku dával lopatou fipronil, lebo taká koncentrácia v už sušených vajciach bola.“

Pečivárne Liptovský Hrádok sťahujú z redaja všetky svoje výrobky. Dôvodom je nález zvyškov pesticídu fipronilu vo vaječnej zmesi, ktorú používajú na výrobu sušienok.

„V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín vykonali inšpektori vo firme Pečivárne Liptovský Hrádok, Liptovská Porúbka odber vzorky Sušená vaječná zmes pasterizovaná,“ informovala Slovenská veterinárna a potravinová správa. Vo vzorke, ktorá zistili nadlimitnú hodnotu rezíduí pesticídu fipronilu v množstve 0,79 miligramu na kilogram, pričom maximum je 0,021 miligramu na kilogram.

Pečivárne Liptovský Hrádok stiahli okamžite po upozornení z obchodov všetky šarže sušienok, v ktorých bola použitá vaječná zmes s fipronilom dodaná firmou Vector Invest z Prešova. Znamená to, že dnes sú všetky produkty Pečivárne Liptovský Hrádok v slovenských obchodoch v poriadku a neobsahujú vaječnú zmes s fipronilom.

Pečivárne sprísnili kontrolu polotovarov z vajec

Pečivárne L. Hrádok sa snažia používať vo výrobe čo najviac slovenských polotovarov. Preto sa rozhodli odoberať od slovenskej firmy Vector Invest, u ktorej predpokladali, že spracúva slovenské vajcia. „Dodávateľ nám poskytol potvrdenie, že ich vaječné zmesi neobsahujú fipronil a použité vajcia nepochádzajú z Holandska, Nemecka alebo Belgicka. Žiaľ, toto prehlásenie nebolo pravdivé, čo spôsobilo, že sme pri výrobe sušienok nevedomky použili kontaminovanú vaječnú zmes. Oblátok sa táto kauza netýka, nakoľko vaječná zmes sa vôbec nepoužíva pri výrobe oblátok.“ vysvetľuje celú situáciu generálny riaditeľ Pečivární. Pečivárne Liptovský Hrádok okamžite prerušili nákup zmesí od dodávateľa z Prešova a ukončili s ním akúkoľvek spoluprácu.

Zároveň sa okamžite po tejto udalosti sprísnil proces nákupu produktov z vajec. „V súlade so zákonom sme doteraz požadovali prehlásenia a spoliehali sa na testovanie u dodávateľov. Odteraz nakupujeme od výrobcov vaječné zmesi výlučne aj s dodaným rozborom a potvrdením nezávadnosti certifikovaným laboratóriom.“

Stiahnuté výrobky čakajú na likvidáciu v osobitnom sklade

Okamžite potom, ako Regionálna veterinárna a potravinová správa informovala výrobcu o výsledkoch rozboru, začali Pečivárne sťahovať všetky šarže výrobkov so závadnou vaječnou zmesou z predajní. „Výrobky sa nachádzajú v skladoch, v predajniach a postupne ich sťahujeme do centrálneho, osobitne vyhradeného skladu, v ktorom budú čakať na likvidáciu. Do obchodov postupne navážame nové výrobky. Znamená to, že naše výrobky v regáloch sú všetky v poriadku a neobsahujú vaječnú zmes s fipronilom. V niektorých predajniach naše výrobky ešte v regáloch nie sú, keďže ich rozvážame z výroby len postupne. Chcem sa ospravedlniť našim zákazníkom za spôsobené nepríjemnosti,“ uvádza generálny riaditeľ Pečivární Liptovský Hrádok.

Závadná zmes od prešovského dodávateľa bola použitá v niektorých šaržiach celkovo 19 výrobkov z celkovo vyrábaných viac ako 100 druhov výrobkov Pečivární Liptovský Hrádok. Ak majú zákazníci sušienky s minimálnou trvanlivosťou v danom rozmedzí, môžu ich vrátiť späť.

Zoznam šarží, ktoré výrobca už stiahol z obchodov a nahradil novými výrobkami