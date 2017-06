Pozzovivo triumfoval v 6. etape pretekov Okolo Švajčiarska

Taliansky cyklista Domenico Pozzovivo Foto: TASRAP Foto: TASRAP

La Punt-Chamues-ch 15. júna (TASR) - Víťazom 6. etapy cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska sa stal Talian Domenico Pozzovivo z tímu AG2R La Mondiale. Štvrtková 166,7 km dlhá etapa mala horský charakter a viedla z Locarna do La Punt-Chamues-ch. Talian v nej výborne zvládol záver, v zjazde do cieľa sa dostal do úniku a úspešne odrazil aj útoky súperov.Ešte pred etapou odstúpil z pretekov pre únavu víťaz Giro d'Italia Holanďan Tom Dumoulin. Hneď od úvodu sa odpútala od pelotónu skupinka jedenástich cyklistov, ich náskok sa postupne dostal cez hranicu dvoch minút. Na konci pelotónu sa držal Peter Sagan, ten mal však hlavne na starosti pomoc tímovým kolegom a šetrenie síl na sobotňajšiu etapu, v ktorej bude patriť k favoritom na triumf.Dôležité okamihy prišli v stúpaní na kopec Albulapass, na čele sa začalo tempo zrýchľovať. Najskôr sa odpútala trojica Michael Woods, Jan Bakelants a Simone Petilli, ale s prvým menovaným nedokázal držať krok nik. K útokom prišlo aj v pelotóne, kde sa bojovalo o post lídra celkového poradia. S pribúdajúcimi kilometrami sa pole pretekárov rozdelilo na viacero menších skupiniek. Na Albulapass vystúpil prvý Woods, ale za sebou mal už Pozzoviva. Člen tímu AG2R La Mondiale zvládol bravúrne zjazd do cieľa, kde sa napokon tešil zo svojho prvého etapového triumfu na pretekoch Okolo Švajčiarska.