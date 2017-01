PPA víta aktivitu poslancov OĽaNO,sama kontrolu vykonala už pred rokom

Na snímke tabuľa ministerstva pôdohospodárstva. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 24. januára (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) víta aktivitu poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). PPA a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR budú so všetkými kontrolnými orgánmi plne súčinné. Kontrolu v danej veci vykonala PPA už pred rokom.Uviedol to pre TASR hovorca MPRV Vladimír Machalík v reakcii na oznámenie z Kancelárie europoslanca Branislava Škripeka, že poslankyňa za OĽaNO Veronika Remišová s europoslancom Škripekom podávajú podnet na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pre údajne pochybné dotácie MPRV.Viac než 600.000 eur z eurofondov a štátneho rozpočtu podľa Škripeka získala v rokoch 2015 a 2016 spoločnosť Mäsovýroba-Bitúnok Tomášov, s. r. o., na dotáciách od PPA, ktorá patrí pod MPRV. V čase pridelenia dotácií stál na čele MPRV Ľubomír Jahnátek (Smer-SD). Pri uvedenej spoločnosti sa však objavuje viacero pochybností o tom, či boli dodržané podmienky poskytnutia dotácie, ako aj postup PPA pri poskytnutí ďalšej dotácie.uviedol Škripek.PPA podľa Machalíka vykonala kontrolu v subjekte Mäsovýroba – Bitúnok Tomášov, s. r. o., ešte vo februári 2016. Kontrola zistila, že neprišlo k porušeniu jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany prijímateľa. Zmluva bola podpísaná 19. januára 2015. Bitúnok bol totiž v prevádzke a dotácia bola poskytnutá nie na meno, ale na spoločnosť. Zmenou majiteľa teda neprišlo k porušeniu zmluvných podmienok.Machalík ubezpečil, že nové vedenia PPA a MPRV SR považujú zvýšenie transparentnosti a efektívne využívanie eurofondov za absolútnu prioritu. Zrealizovali preto už viacero opatrení a výrazné zmeny vo fungovaní PPA. Do účinnosti zaviedli plán transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov. Zvyšuje sa transparentnosť manuálov a postupov. Investičné projekty sa budú hodnotiť iba podľa objektívnych číselných ukazovateľov.Cieľom vedenia MPRV a PPA je podľa Machalíka prejsť na plnú elektronizáciu PPA, čo prinesie výraznejšiu efektivitu administrácie podpôr aj vyššiu transparentnosť procesov. Žiadosti sa budú podávať len elektronicky.dodal Machalík.