Práca bola pre vynálezcu Edisona vždy na prvom mieste

Thomas Alva Edison Foto: wikipedia Foto: wikipedia

Na ilustračnej snímke fonograf značky Edison Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Milan/Bratislava 11. februára (TASR) – Od narodenia amerického vynálezcu, podnikateľa a priekopníka všestranného využitia elektrickej energie Thomasa Alvu Edisona uplynie v sobotu 11. februára 170 rokov. Preslávil sa množstvom objavov v elektrotechnike, spojovacej technike, mechanike, letectve a chémii. Z jeho patentovaných vynálezov vynikajú najmä automatický telegraf, žiarovka, fonograf a megafón.Narodil sa 11. februára 1847 v meste Milan v Spojených štátoch amerických (USA). Hovoriť začal až ako štvorročný, odvtedy však kládol nepretržite všetkým naokolo otázky o tom, ako veci fungujú. V škole to dospelo tak ďaleko, že jeho učiteľka navrhla večne sa pýtajúceho chlapca liečiť. Vtedy matka vzala budúceho vynálezcu zo školy a vzdelával sa doma.Edison takmer nepočul. To mu však nezabránilo v mladosti pracovať pri telegrafe. Jasný zvuk telegrafu zaznamenal, hoci ostatné prelínajúce sa zvuky z okolitého sveta mu robili problém. Od mala skúmal všeličo vo svojom laboratóriu, niekoľkokrát ohrozil výbuchmi svoj rodný dom, neskôr aj poštový vagón, v ktorom mal umiestnené laboratórium, keď vo vlaku predával noviny.Začal žiť v americkom New Yorku, najskôr sa pretĺkal s biedou. Šťastie mu priniesla šikovnosť a rýchlosť, s akou opravil jeden z potrebných strojov v kancelárii burzy. Stal sa tam asistentom, za svoje technické zlepšenia zariadení ho odmenili, z peňazí si zaplatil bývalú továreň, zamestnal kolegov a začal pracovať na svojich ďalších vynálezoch.O niekoľko rokov bol už z neho úspešný podnikateľ. Na Silvestra 1879 verejne predstavil svoj vynález žiarovky fungujúcej na princípe zuhoľnatených bavlnených vlákien. Stalo sa to už v Menlo Parku, riedko obývanom území v americkom New Jersey, kde vybudoval svoje povestné výskumné laboratórium. Zamestnával na jednom mieste mnoho technikov, čo bolo v tej dobe výnimočné. Nazývali ho "čarodejník z Menlo Parku". Tu vzniklo nemálo vynálezov, podľa niektorých údajov až 600, pričom na viac ako polovicu získal patenty. Edison nebol však autorom všetkých svojich patentov, mnohé boli produktom jeho zamestnancov a Edison bol často kritizovaný za to, že sa stával ich spolutvorcom.Edison bol nielen vynikajúcim vynálezcom, ale snáď ešte lepším podnikateľom. Vďaka jeho finančnej podpore vznikol v roku 1880 časopis Science, ktorý dodnes vychádza.Najvýznamnejšou Edisonovou firmou bola Edison General Electric Company založená v roku 1878. V roku 1892 sa zmenila na spoločnosť General Electric, ktorá je ešte aj dnes jednou z najväčších nadnárodných firiem sveta.V roku 1886 Thomas Alva Edison presťahoval svoje laboratóriá do West Orange v štáte New Jersey. Nasledovalo ďalšie množstvo vynálezov: elektrická lokomotíva, filmová kamera, premietací prístroj, cyklostyl, akumulátor, umelý kaučuk a iné.Thomas Alva Edison zomrel 18. októbra 1931 vo veku 84 rokov vo West Orange v New Jersey. Na jeho počesť boli v deň jeho pohrebu v USA zhasnuté všetky žiarovky.