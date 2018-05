Práca je pre Slovákov druhou najdôležitejšou hodnotou, prvá je rodina

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) - Práca je pre obyvateľov Slovenska druhou najdôležitejšou hodnotou, a to hneď po rodine. Za veľmi dôležitú vo svojom živote považovalo prácu v minulom roku 67 percent respondentov. Vyplýva to z výskumu európskych hodnôt, ktorý v čase od 27. septembra do 30. novembra 2017 uskutočnil Sociologický ústav SAV.V rámci výskumu ústav skúmal, aký význam pripisujú respondenti základným oblastiam ich života. Medzi skúmanými oblasťami pritom figurovala rodina, práca, náboženstvo, priatelia a známi, voľný čas a politika.skonštatoval sociologický ústav.Najdôležitejšou položkou pri hodnotení práce je pre Slovákov oblasť odmeňovania. Druhým najdôležitejším faktorom dobrej práce je výhodný pracovný čas, ktorého význam oproti roku 2008 vzrástol o takmer 20 percentuálnych bodov (na 66,3 percenta).Tretím najčastejšie sa vyskytujúcim aspektom kvalitnej práce bola sebarealizačná položka – teda(49,6 percenta). Takmer rovnako často bola spomenutá aj ďalšia sebarealizačná položka –(47,3 percenta).vysvetlil sociologický ústav.Dobrý zárobok častejšie zdôrazňovali obyvatelia najväčších miest s viac ako 100.000 obyvateľmi (98 percent), z Bratislavského (99 percent) a Košického kraja (93 percent) a najmenej obyvatelia Prešovského kraja (75 percent).Podľa Sociologického ústavu SAV možno výsledky reprezentatívneho výskumu zovšeobecniť na celú populáciu, teda obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18 rokov a viac. Zohľadňujú rozloženie obyvateľov Slovenska podľa pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Výber respondentov prebiehal podľa pravidiel daných metódou náhodného výberu v rôznych mestách a obciach na celom Slovensku. Odpovede boli zaznamenané vyškolenými anketármi pri osobnom rozhovore.