Práca komisárky V. Tomanovej sa nepozdáva viacerým opozičným poslancom

Bratislava 26. apríla (TASR) - Viera Tomanová nerozumie poslaniu komisárky pre deti, nechráni deti, ale skôr inštitúcie. Myslia si to viacerí poslanci opozície z parlamentného ľudskoprávneho výboru. Natália Blahová z SaS je presvedčená, že Tomanová nie je vhodná na výkon tejto funkcie. Tomanová oponuje, trvá na tom, že sa usiluje o ochranu práv detí. Blahovú na dnešnom rokovaní parlamentného ľudskoprávneho výboru obvinila z totálnej neznalosti právneho stavu.Poslanci na výbore hovorili o správe činnosti komisárky Tomanovej za minulý rok. Uznesenie k nej výbor neprijal.obracala sa na Tomanovú Blahová, ktorá spomenula niekoľko prípadov z Tomanovej správy. Blahová viaceré z nich pozná a Tomanovej vyčíta, že nestojí na strane dieťaťa.adresovala Tomanovej v súvislosti s jedným z prípadov.Samotnú správu o činnosti komisárky pre deti považuje Blahová za nedostatočnú.poznamenala. Problémov v otázke ochrany práv detí je podľa nej veľa, ale zo správy sa podľa vlastných slov nedozvedela nič o tom, ako ich chce riešiť.povedala Blahová, ktorá žiadala, aby Tomanová správu prepracovala. Ani k jej uzneseniu výbor neprijal uznesenie.S Tomanovej prácou nie je spokojná ani predsedníčka výboru Erika Jurinová z OĽaNO-NOVA.poznamenala s tým, že jej chodia listy od rodičov, ktorí sa nevedia domôcť pomoci. V správe jej chýbali pochopiteľné závery.Anne Verešovej (OĽaNO-NOVA) chýbala v správe reakcia komisárky na dianie v galantskom resocializačnom zariadení Čistý deň, ako aj reakcia na porušenia v sociálnoprávnej ochrane detí, na ktoré upozornila už bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová. V správe sa toto zariadenie spomína, Tomanová v dokumente informuje aj o ďalších zariadeniach.Komisárka odmieta, že jej správa nie je dosť konkrétna.povedala. Nesúhlasí ani s kritikou objektivity informácií v predloženom dokumente.vyhlásila. Za kritikou od Blahovej vidí totálnu neznalosť právneho stavu. "Zastávame výlučne záujem dieťaťa," zdôraznila komisárka.V súvislosti s niektorými prípadmi a zisteniami uviedla, žeTraumatizáciu detí odmieta. Konštatuje, že najčastejšie dochádza k porušovaniu práva dieťaťa na vypočutie a rešpektovanie jeho názoru.Pokiaľ ide o kauzu Čistý deň, v správe sa opozícii nepozdával vykonaný monitoring. Poukázala na to, že napríklad podľa jedného grafu deti uviedli, že nedostávali žiadne telesné tresty a v druhom uvádza takéto tresty 16 percent detí. "Grafy si neprotirečia," odvetila Tomanová. Rozdiel vznikol podľa nej tak, že fyzické tresty ako také deti neuvádzali. Tých 16 percent odráža, že deti za takéto tresty uviedli "kliky, drepy a rajóny". Deti podľa jej slov neboli navádzané na odpovede.Tomanovej úrad monitoroval nielen Čistý deň, ale aj zariadenia COR centrum z Krupiny, FILIUS PAUL tiež z Krupiny, Komunita Ľudovítov z Palárikova, Komunita-Ľudovítov z Polomy, Z-Návrat Centrum z Bobrova, Návrat-RDZO zo Zvolena, OZ-ADAM z Gbely-Adamov, Manus z Martina, ROAD, RS TOMKY z Borského Sv. Jura. "Tieto zariadenia majú všetky približne rovnakú úroveň, nehovorila by som o horšom či lepšom stave. Najhoršie bolo vybavené zariadenie ADAM," povedala.Z Tomanovej správy tiež vyplýva, že komisárka pre deti dostala vlani 934 podaní. V jej pôsobnosti boli z nich celkovo 328, v 45 prípadoch využila komisárka právomoc zúčastniť sa konania pred súdmi. V správe sa tiež konštatuje, že dieťaťu treba poskytnúť pocit bezpečia. "Starostlivosť a výchova dieťaťa si vyžaduje zvýšenú pozornosť celej spoločnosti, všetkých organizačných zložiek štátu, a to tak zo strany moci zákonodarnej, výkonnej i súdnej," uvádza.