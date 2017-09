Práca na moste pri Sliači čiastočne obmedzí dopravu na R1

Ilustračná snímka Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Sliač 14. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje vo výmene mostných záverov na R1, tentoraz pri Sliači v okrese Zvolen. Z tohto dôvodu čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku medzi križovatkami Kováčová a Zvolen - Rákoš.Ako TASR informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová, čiastočne bude uzavretý ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v smere na Zvolen v úseku mosta ev.č. R1-170 nad ramenom "B" cesty I/66.2 pri Sliači. Most sa nachádza na R1 v kilometri 147,540 v úseku medzi križovatkami Kováčová a Zvolen - Rákoš.Obmedzenie sa týka obdobia od 15. septembra (piatok) od 9.00 h do 19. októbra (štvrtok) do 18.00 h. Obchádzka počas prác nie je potrebná. Stavebné práce na moste budú realizované v ľavom jazdnom páse v dvoch etapách. Doprava bude v prvej etape vedená v ľavom jazdnom pruhu, v druhej etape bude vedená v pravom jazdnom pruhu.