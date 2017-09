Práca s osobnými údajmi sa bude riadiť podľa nového zákona

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 21. septembra (TASR) – Slovensko upravuje podmienky spracovania osobných údajov. Vláda v stredu (20.9.) schválila návrh nového zákona o ochrane osobných údajov, ktorý pripravil Úrad na ochranu osobných údajov pod vedením Sone Pőtheovej. Cieľom je okrem iného zjednotenie úpravy pre činnosti spadajúce aj nespadajúce pod právo Európskej únie, čo má byť benefitom ako pre prevádzkovateľov, tak aj dotknuté osoby a bežných ľudí, ktorých osobné údaje sú predmetom spracúvania.Upravujú sa i niektoré oblasti spracúvania osobných údajov pre potreby národnej legislatívy, napríklad ochrana spracúvania rodného čísla alebo zamestnaneckých osobných údajov. Návrh zákona prináša ústup od formalizovaného dokladovania splnených povinností prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi a kladie skôr dôraz na ich vykonanie a dodržiavanie v praxi, priblížil úrad. V globále možno podľa neho uviesť, že prevádzkovatelia a sprostredkovatelia súladní svojím spracúvaním osobných údajov s doterajším zákonom, ktorý sa ruší, budú súladní aj s novou právnou úpravou.Zásadnou zmenou - spresnením prešli práva dotknutých osôb. Tie sú v terajšom zákone podľa úradu pomerne slabo „rozpísané“ a preto pri ich uplatňovaní vznikali problémy.odôvodnil predkladateľ. Ide o tzv. nastavenie „reklamačných poriadkov“ alebo pravidiel, ktoré sú jasné a presné, čo je výhodou pre obe strany.Novinkou sú tiež možnosti, ako môžu prevádzkovatelia navonok, voči úradu aj verejnosti deklarovať, že v ich spoločnosti sa dodržiavajú štandardy ochrany osobných údajov a teda sú v súlade s platnou legislatívou v oblasti spracúvania osobných údajov, ako aj dodržiavania ochrany práv dotknutých osôb. Slúžiť na to budú napríklad kódexy správania a možnosť, aby k nim prevádzkovatelia pristúpili a dodržiavali ich podmienky.Zákon sa vzťahuje na všetky fyzické osoby na území SR. Bežní občania by mali podľa úradu pocítiť posilnenie svojich práv, zlepšenie prístupu a možnosti kontroly nad svojimi osobnými údajmi. Návrh predpokladá aj vznik nových práv, napríklad práva na prenosnosť osobných údajov od jedného prevádzkovateľa inému, ak je to technicky možné a sú splnené ďalšie podmienky. Pre bežného človeka, ako dotknutú osobu, by mal byť zákon v tomto ohľade benefitom, zdôrazňuje predkladateľ.Prevádzkovatelia, ktorí ochranu osobných údajov doteraz nezanedbávali, by nemali mať problémy ani v zmysle novej legislatívy, konštatuje úrad. Samozrejme je potrebné, aby si svoje spracovateľské operácie zosúladili s novými právnymi predpismi. Podľa úradu tu pritom je predpoklad vzniku možných nákladov, ktorý je ale priamo úmerný tomu, ako sa ochrane osobných údajov u konkrétneho prevádzkovateľa venovala pozornosť doteraz.