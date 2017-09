Práce na električkovej trati na Špitálskej v Bratislave pokračujú

Snímka z opravy električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) začal od dnešného dňa so zabezpečovacími prácami na električkovej trati na Špitálskej, ktoré realizuje na základe ohlášky na Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK). Ich cieľom je obnovenie prevádzky tohto úseku. Informuje o tom DPB na svojom webe. Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej musela byť pred dvoma týždňami zastavená. Požadovalo to ministerstvo dopravy, podľa ktorého nebola rekonštrukcia povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia.informuje DPB. Ministerstvo dopravy TASR zatiaľ neodpovedalo, či môžu byť na trati realizované zabezpečovacie práce.Dopravný podnik deklaruje záujem na pokračovaní opravy trate, a to najmä z dôvodu možného vzniku kolapsu dopravy, ale taktiež zvýšeným energetickým zaťažením električkového úseku od triangla Vazovova po triangel Námestie SNP.informuje podnik.Vedenie DPB podalo pre zastavenie rekonštrukcie aj podnet na prokuratúru. Generálny riaditeľ podniku Milan Urban uviedol, že sú nútení vzhľadom na vzniknutú situáciu podať čo najskôr žiadosť o nové stavebné povolenie.avizoval Urban.Podľa BSK je dôvodom, prečo práce ustali, plánovaná zastávka. Práve pre ňu podali sťažnosť obyvatelia dotknutého bytového domu na Špitálskej. Ak by sa vybudovala, tak ako sa plánovalo, bránila by im dostať sa s autami z dvora na ulicu. S autami by museli totiž prechádzať priamo cez zastávku, na ktorej by stáli ľudia. Obyvatelia podali dve odvolania voči dvom stavebným povoleniam. Prvé sa týka električkovej trate a jej rekonštrukcie. Druhé stavebné povolenie, voči ktorému sa odvolali, vydal magistrát a týka sa zastávky.Ministerstvo dopravy si za svojím rozhodnutím zastaviť rekonštrukciu stojí. Vec sa podľa rezortu musí vrátiť na opätovné prerokovanie.podotklo ministerstvo.Rekonštrukcia za viac ako 2,5 milióna eur sa začala začiatkom augusta a podľa odhadov mala trvať tri mesiace.