Práce na električkových tratiach v Košiciach sú podľa harmonogramu

Archívna snímka z prác na trati. Foto: FOTO TASR – František Iván Foto: FOTO TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 23. mája (TASR) - Na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) v Košiciach pokračujú práce naďalej podľa harmonogramu. Primátora mesta Richarda Rašiho o tom na pondelkovom (22.5.) kontrolnom dni ubezpečil generálny riaditeľ zhotoviteľskej firmy Eurovia SK Gabriel Šinály.Na ucelenej časti stavby Obratisko Botanická stavbári už čakajú len na preložku plynu a môžu začať s dobudovaním celej koľajovej dráhy.uviedol Šinály.Ako ďalej informoval magistrát mesta, v piatok 19. mája bola obojsmerne sprejazdnená Letná ulica v križovatke B. Němcovej – Zimná – Letná, ako aj úsek od ulice Československej armády po Jarnú. Nesprejazdnený ostal iba krátky úsek od Jarnej po Letnú ulicu. Priestor je tam totiž taký úzky, že by stavbári počas premávky vozidiel nemohli pracovať na osadzovaní betónových obrubníkov, bezpečnostných zábradlí či budovaní bezbariérových priechodov pre chodcov. "konštatoval riaditeľ košického závodu zhotoviteľa diela Štefan Bálint.Systém všetkých prác je na celej stavbe MET nastavený tak, aby sa jednotlivé úseky cestných komunikácií zatvárali až vtedy, keď sú iné modernizované úseky otvorené a prejazdné pre individuálnu, aj verejnú dopravu. Celú ulicu Boženy Němcovej by chcela firma sprístupniť pre motoristov najneskôr do konca júna. Podľa harmonogramu postupujú práce aj na križovatke VSS, kde stavbári robia sedem dní v týždni." konštatoval primátor Richard Raši.S doterajšou prácou zhotoviteľa vyjadril Raši spokojnosť.