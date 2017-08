Práce na modernizácii tratí sa sústreďujú na košickej Triede SNP

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. augusta (TASR) – Modernizácia električkových tratí (MET) v Košiciach aktuálne pokračuje na Triede SNP. Prípravné práce v úseku od Amfiteátra po univerzitnú nemocnicu už zhotoviteľ ukončil a začína s jeho rekonštrukciou. Na dnešnom kontrolnom dni na stavbe o tom viceprimátora mesta Martina Petruška informoval riaditeľ košického závodu Eurovia SK Štefan Bálint.konštatoval Bálint.Ako ďalej informoval magistrát mesta, viceprimátor sa v súvislosti s prácami na Triede SNP zaujímal aj o chodník pri Amfiteátri, ktorý pre kábelovod museli stavbári rozkopať až po Popradskú ulicu.vysvetlil Bálint.Petruško sa ďalej informoval, ako a či vôbec by bolo možné zlepšiť prejazdnosť niektorých úsekov na Triede SNP pre motorové vozidlá. Problematickou sa javí najmä križovatka Laborecká – Trieda SNP – Ružínska. Na semafore pre autá premávajúce po Triede SNP od Obchodného centra Galéria a odbočujúce vľavo do Ružínskej je totiž krátky interval zelenej, a preto dochádza v určitých časových úsekoch dňa k "zahlcovaniu" križovatky. Na kontrolnom dni bol prítomný aj riaditeľ košického krajského dopravného inšpektorátu Rastislav Plavčan. "uviedol magistrát.Aj na Komenského ulici práce na modernizácii električkovej trate výrazne pokročili. Podľa Bálinta zhotoviteľ by chcel mať na budúci týždeň pokrytú živicou a sprejazdnenú križovatku so Strojárenskou. Do konca augusta by podľa predpokladov mal byť živicový povrch už na celej Komenského ulici.skonštatoval po kontrolnom dni viceprimátorKošičanov a najmä obyvateľov tejto mestskej časti Petruško poprosil o trpezlivosť a pochopenie, a vodičov vyzval na zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri jazde po Triede SNP.