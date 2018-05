Práce na múre na R2 medzi Zvolenom a Budčou potrvajú do augusta

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zvolen 24. mája (TASR) - Aj keď mali byť práce na montáži bariér zabraňujúcich padaniu skál na vozovku na časti rýchlostnej cesty R2 medzi Budčou a Zvolenom ukončené do konca januára 2018, na ceste a priľahlom svahu sa stále pracuje aj dnes. Predĺženie prác je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) spôsobené zabezpečením masívnych blokov.uviedla pre TASR hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Na základe toho bol podpísaný dodatok k zmluve, pričom celková suma za sanáciu bude 5,18 milióna eur bez DPH, čo je zvýšenie o 198.441 eur.dodala hovorkyňa. V prípade ukončenia prác v skoršom termíne bude dielo odovzdané bezodkladne.NDS vybrala za zhotoviteľa stavby vlani v lete firmu Rocknet SK, s. r. o., Pezinok, dcérsku spoločnosť českej firmy s rovnakým názvom, a to cez priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň.Na základe uzavretej zmluvy o dielo boli práce plánované najviac na pol roka, v závislosti od vhodných klimatických podmienok od odovzdania a prevzatia staveniska. Práce sa vykonávajú v ľavom jazdnom pruhu úseku R2 v dĺžke 335 metrov.Zosuv skalného bloku nastal 28. júna 2017 večer v dôsledku pôsobenia väčšieho množstva zrážok, pričom bol poškodený pôvodný záchytný systém. Premávka v tejto časti je preto zastavená a odklonená obojsmerne do susedného dvojpruhu.