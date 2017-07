Práce na návštevnom poriadku Slovenského raja pokračujú

Ilustračné= foto Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Spišská Nová Ves 7. júla (TASR) – Správa Národného parku Slovenský raj ukončila sériu rokovaní k novému návštevnému poriadku parku. Verejnosť mohla zaslať svoje pripomienky, pričom pracovníci národného parku ich teraz posudzujú a v prípade potreby ich zapracujú do nového dokumentu.Nový dokument sa bude dotýkať ôsmich hlavných bodov, pôjde o pešiu turistiku, vyhradené areály a ferratu Kyseľ, člnkovanie a splavovanie Hornádu, dopravu, zimné aktivity, cykloturistiku, jazdenie na koni, skalolezenie a ľadolezenie.uviedol pre TASR riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil. Podľa jeho slov by tieto pripomienky mali byť do nového návštevného poriadku zapracované do konca júla.dodal.S prácou na novej verzii návštevného poriadku sa začalo vo februári. Zmena bola nevyhnutná z dôvodu zonácie, keďže sa zmenili hranice parku, ako aj ochranného pásma. Druhý dôvod súvisí s aktivitami zo strany turistov, ktoré doteraz neboli súčasťou návštevného poriadku. Vynovený dokument by mal začať platiť do konca tohto alebo začiatkom budúceho roka.