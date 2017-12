Práce na obnove Kalvárie v Banskej Štiavnici v tomto roku pokračovali

Na archívnej snímke Horný kostol kalvárie v Banskej Štiavnici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 29. decembra (TASR) - Práce na obnove banskoštiavnickej Kalvárie pokračovali aj v tomto roku. Ako zhodnotila podpredsedníčka Kalvárskeho fondu Katarína Vošková, zrejme najvýraznejším počinom na Kalvárii v tomto roku bola reštaurátorská rekonštrukcia architektúry kamenného portálu pred vstupom do Horného kostola.Podľa Voškovej ho pôvodne barokoví majstri vytesali z kameňa na spôsob barokového oltára so stĺpmi, oblúkovými prekladmi a s množstvom detailov. Pri bojoch o mesto v roku 1945 bol však vážne poškodený streľbou.podotkla Vošková.Keďže otvorenie a sprístupnenie Horného kostola je podľa jej slov naplánované na jeseň 2018, začalo sa aj s reštaurovaním trojice zachovaných barokových sôch postáv ukrižovaných na Golgote, pričom zreštaurované boli zatiaľ dve z nich, sochy lotrov.dodala podpredsedníčka Kalvárskeho fondu.Začiatok tohoročnej stavebnej sezóny na Kalvárii bol spojený so slávnostným otvorením kaplnky Ecce homo a žalára. Počas celej sezóny pokračovalo aj reštaurovanie fresiek v interiéri Horného kostola, tesne pred dokončením je aj reštaurátorská obnova ďalšej kaplnky (Kaplnka č. 10) v rade pašiových výjavov Ježiš pred Kajfášom. Do niky v interiéri Dolného kostola bola pred septembrovou kalvárskou púťou osadená replika sošky Pražského Jezuliatka a zreštaurovaný jej pôvodný drevený podstavec.vymenovala Vošková s tým, že profesionálne bolo zabezpečené aj pravidelné ošetrovanie lipovej aleje.Veľa prác udržiavacieho charakteru sa podľa jej slov urobilo vďaka brigádam čiakciám firiem – napríklad čistenie areálu od sutiny, vynášanie šindľov ku kaplnkám, prenášanie lešenia na potrebné miesta, odvoz sutiny, kosenie areálu, čistenie od náletov, vypratanie interiéru Božieho hrobu a pod.dodala Vošková.