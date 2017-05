Práce na rekonštrukcii košickej križovatky VSS pokračujú podľa plánu

Križovatka VSS v Košiciach na južnej triede, archívna snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 26. mája (TASR) - Práce na jednom z najdôležitejších dopravných uzlov v Košiciach, križovatke VSS, pokračujú podľa zhotoviteľa v súlade s harmonogramom. Ide o druhú etapu stavby modernizácie električkových tratí (MET).Zhotoviteľ, spoločnosť EUROVIA SR, už ukladá električkové koľajnice a stavbári sa blížia do stredu križovatky. Podľa riaditeľa košického závodu spoločnosti Štefana Balinta, okrem koľajníc už robia aj na pevnej jazdnej dráhe.vysvetlil Balint.Na budúci týždeň by mali podľa jeho slov dodať stavbárom prvé koľajové výhybky, ktoré budú pripravené tak, aby mohli začať s ich okamžitým osadzovaním.S druhou etapou MET začalo mesto v novembri minulého roka. V rámci nej má byť položených takmer 13 kilometrov nových koľajníc, zabudovaných zhruba 130.000 ton kameniva, asi 40.000 ton živice, preložené trakčné vedenia a všetky siete.Magistrát realizuje projekt z nenávratného finančného príspevku vo výške 89.706.442 eur, ktorý získalo z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Práce plánuje investor v celom meste dokončiť do 31. augusta 2017.