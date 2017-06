Pracoviská transfúznej služby otvoria brány verejnosti

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Pracoviská Národnej transfúznej služby (NTS) SR otvoria v stredu (14.6.) verejnosti svoje brány po celom Slovensku. Na tento dátum pripadá takzvaný Svetový deň darcov krvi, záujemcovia môžu pracoviská navštíviť od 07.00 h do 17.00 h.povedala Kristína Uhríková z NTS SR. V tento deň budú v mestách i mobilné odbery, krv sa bude môcť darovať i v divadlách v Žiline, Prešove, Bratislave a Komárne, dohliadne na to Slovenský Červený kríž.Krv je podľa NTS SR dôležité darovať pravidelne. Každoročne najkritickejším obdobím je leto – spotreba krvi stúpa, no je jej zväčša nedostatok.Na Slovensku je vyše 112.000 pravidelných darcov. Pri jednom odbere sa vezme 450 mililitrov krvi, môže ju darovať každý zdravý človek vo veku 18 až 60 rokov, pri pravidelnom darovaní až do veku 65 rokov.Záštitu nad oslavami Svetového dňa darcov krvi prevzal minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Viac informácií o tejto udalosti a konkrétnych miestach odberov možno nájsť na webe Národnej transfúznej služby či Slovenského Červeného kríža.