Pracovná skupina o dodatku ku koaličnej zmluve ešte nerokovala

Bratislava 30. augusta (TASR) - Skupina, ktorá má vytvoriť dodatok ku koaličnej zmluve, sa ešte nezišla. Mala by tak urobiť tento týždeň. TASR to potvrdila hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Je otázne, či stihne dodatok pripraviť do piatka 1. septembra, kedy ho lídri plánovali schváliť.uviedla pre TASR Debnár. Bližšie informácie o dodatku neprezradila.odpovedala na otázky TASR k dodatku riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Smer-SD zatiaľ na otázky neodpovedal.Na príprave dodatku sa dohodli koaliční lídri Robert Fico (Smer-SD), Béla Bugár (Most-Híd) a Andrej Danko (SNS) na piatkovej (25.8.) Koaličnej rade. Hovorili, že by ho chceli schváliť 1. septembra. Zhodli sa, že sa budú na Koaličnej rade stretávať pravidelne a že táto vláda nemá alternatívu. Premiér Fico vtedy uviedol, že bude zostavená pracovná skupina, v ktorej bude mať každá strana svojho zástupcu a urobia sa zmeny.uviedol Fico s tým, že viac by mali medzi sebou komunikovať aj okresné a krajské štruktúry jednotlivých strán, ktoré majú komunikovať na pravidelnej báze.Bugár hovoril o nastavení mantinelov, ako má koalícia pokračovať ďalej. Je zástancom toho, aby si partneri veci neodkazovali cez médiá. Danko v piatok ocenil, že partneri si vypočuli názory SNS a že je ochota zlepšiť komunikáciu v koalícii.uviedol v piatok Danko s tým, že partneri robia všetko pre to, aby si vysvetlili veci, ktoré ich delia.Hoci sa partneri pred médiami tvárili, že sa dohodli, podľa viacerých médií to na Koaličnej rade nevyzeralo tak pokojne. Premiér Fico mal odmietnuť Dankovu požiadavku na odvolanie ministra práce Jána Richtera (Smer-SD), na čo Danko reagoval tým, že SNS bude v parlamente hlasovať s opozíciou za jeho odvolanie. Vicepremiér pre investície Peter Pellegrini (Smer-SD) dnes pripomenul, že to nebolo oficiálne potvrdené. Zároveň však spolu s ministrom kultúry Marekom Maďaričom dnes naznačili, že koalícia by zrejme skončila, ak by SNS zdvihla v parlamente ruky za opozičný návrh na odvolanie Richtera.uviedol pri príchode na dnešné zasadnutie vlády Maďarič. Ten však zdôraznil, že ide stále o dohady a verejne nikto nepotvrdil pripravenosť národniarov podporiť v parlamente odvolanie Richtera.