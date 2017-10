Pracovná večera Junckera s lídrami V4 je nastavená na širokú škálu tém

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. októbra (TASR) – Dnešná pracovná večera predsedu Európskej komisie (EK) Jeana-Clauda Junckera s premiérmi krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Bruseli je neformálna a nevyústi do spoločnej tlačovej konferencie. Uviedol to vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.Stretnutie s novinármi po rokovaniach s Junckerom nepotvrdil ani premiér SR Robert Fico, ani maďarský premiér Viktor Orbán či šéfka poľskej vlády Beata Szydlová. Český premiér Bohuslav Sobotka prisľúbil médiám krátke vyhlásenie pred rokovaním so šéfom exekutívy EÚ.Lídri V4 sú po zhruba poldruhahodinovom stretnutí s Junckerom pozvaní na ďalšie neformálne debaty na "maďarskej pôde", na akcii, ktorú zorganizoval Orbán na Stálom zastúpení Maďarska pri EÚ.Javorčík pre TASR pripomenul, že Juncker prišiel s návrhom na užšie stretnutie s lídrami V4 na konci júla, počas návštevy Roberta Fica v Bruseli, kde slovenský premiér v lete na pôde eurokomisie loboval za riešenie problému dvojakej kvality potravín na celoeurópskej úrovni. Premiér Junckerov návrh tlmočil do Budapešti, keďže Maďarsko tento rok predsedá V4 a maďarská strana to už organizačne s Junckerom dotiahla do konca.Večera s Junckerom bola nastavená na otvorenú a intenzívnu diskusiu o rôznych témach. Javorčík zdôraznil, že v rámci summitov EÚ pri stretnutí 28 lídrov nie je vždy časový priestor na vysvetľovanie pozícií k niektorým otázkam.opísal Javorčík agendu rokovaní lídrov V4 s Junckerom. Spresnil, že ide o témy ako smernica o vysielaných pracovníkoch, energetika, migrácia a Schengen.Lídri V4 okrem toho už teraz spolu hovoria o dlhodobejších témach. Na budúci rok sa v EÚ otvorí debata o viacročnom finančnom rámci a stredoeurópske krajiny si želajú, aby aj rozpočet EÚ po roku 2021 zahŕňal financie pre kohéznu politiku. Krajiny V4 budú v budúcom eurorozpočet pretláčať viac zdrojov na ochranu vonkajších hraníc a riešenie migračnej politiky, zároveň však nechcú zabúdať na kapitoly tradičnej politiky EÚ.skonštatoval Javorčík. Dodal, že nie je vylúčené, že stretnutia v podobnom formáte si lídri V4 zopakujú aj pred ďalšími európskymi summitmi, či už s vysokými predstaviteľmi európskych inštitúcií alebo partnermi z iných regionálnych zoskupení členských krajín Únie.