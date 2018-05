Pracovníci RTVS nie sú zvyknutí na umlčiavanie kritických hlasov a redaktorom vyjadrujú podporu

BRATISLAVA 4. mája – Desiatky najmä rozhlasových, ale aj televíznych tvorcov a ďalších pracovníkov verejnoprávneho RTVS vyjadrujú podporu svojim kolegom zo spravodajstva v boji za pravdu a novinársku slobodu. Urobili tak v otvorenom liste zamestnancov a spolupracovníkov RTVS na podporu kolegov zo spravodajstva.List z 3. mája podpísalo 46 pracovníkov z rôznych zložiek RTVS, ako sú internetové rádiá Slovenského rozhlasu Junior, Litera a Pyramída, tiež z rádií Slovensko, Devín, Regina, Patria, FM a Rádia Slovakia International – RSI, ale aj z televíznej Jednotky a z rôznych odborov RTVS. Priebežne sa k nim pridávajú ďalší pracovníci RTVS.

Ďakujú im za nasadenie

Agentúru SITA o liste informovali jeho autori. Zdôrazňujú, že nie sú v RTVS zvyknutí a ani si nechcú zvykať na „umlčiavanie kritických hlasov, degradovanie na nižšie pozície, vyhrážanie sa žalobami, vyvíjanie tlaku na ‘dobrovoľný‘ odchod zo zamestnania, prepúšťanie bez porušenia pracovnej disciplíny, ohováranie a znevažovanie v médiách, pretláčanie nepravdivých alebo neoverených informácií do spravodajských výstupov“.Ako v liste píšu jeho autori, „prinášať pravdivé informácie o tých najvýznamnejších udalostiach z domova aj zo sveta bolo vždy veľmi dôležité“. Udalosti z posledných rokov a mesiacov však podľa nich signalizujú, že poctivá práca redaktorov spravodajstva RTVS je každým dňom dôležitejšia a ďakujú im za nasadenie a profesionalitu, ktorými výrazne pozdvihli dôveryhodnosť spravodajstva RTVS.„Vážime si, že napriek tomu, že by ste mohli v súkromných médiách pracovať v lepších podmienkach, rozhodli ste sa ostať vo verejnej službe,“ píšu. Spravodajcom RTVS ďalej ich kolegovia vyjadrujú dôveru.

Externým pracovníkom nepredlžili zmluvy

RTVS v piatok 27. apríla nepredĺžila zmluvy štyrom externým pracovníkom spravodajstva RTVS. V stredu 2. mája požiadal o ukončenie pracovného pomeru v RTVS vedúci vydania Jozef Matej, predtým sa zastal redaktorov, ktorým nepredĺžili zmluvu. Výpovediam predchádzal odchod Oľgy Bakovej zo spravodajstva, taktiež pozastavenie jedinej investigatívnej relácie na Slovensku Reportéri a zmeny v rozhlasovej diskusnej relácii Dejiny.sk.Na situáciu časť spravodajstva upozornila v otvorenom liste, na ktorý kriticky reagovalo vedenie RTVS, ktoré následne podporila druhá časť spravodajstva v ďalšom otvorenom liste. Vyše 200 novinárov zo slovenských médií v reakcii na dianie v spravodajstve RTVS podpísalo spoločné vyhlásenie a vyjadrili znepokojenie zo súčasného diania v RTVS. Situáciu v RTVS opakovane kritizovali Reportéri bez hraníc.

Na dianie reagoval aj prezident Kiska

Generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka Transparency International Slovensko koncom minulého týždňa vyzvala, aby zastavil prepúšťanie redaktorov a zvolil ústretový prístup k novinárom, ktorí sú znepokojení manažérskymi zmenami v redakcii. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave tiež informovala, že so znepokojením vníma dianie vo verejnoprávnom RTVS. Výbor NR SR pre kultúru a médiá 2. mája odporučil RTVS zlepšiť komunikáciu s verejnosťou.Na dianie v RTVS reagoval 3. mája aj prezident SR Andrej Kiska. "Vyjadrenia redaktorov o cenzúre, prepúšťanie novinárov za to, že prejavili svoj názor - to je neprípustné. Verejnoprávna inštitúcia nepatrí jej riaditeľovi ani strane, ktorá ho tam dosadila. RTVS sa nesmie stať slúžkou politikov a je dôležité nahlas a verejne diskutovať o tom, čo sa v tejto inštitúcii deje," tvrdí Kiska.RTVS 2. mája reagoval stanoviskom, v ktorom napísal, že „súčasné vedenie RTVS vždy považovalo slobodu slova a nezávislosť za kľúčové piliere fungovania verejnoprávneho média. Vážime si princípy demokracie a pluralitu názorov. Redaktori spravodajstva RTVS pracujú v maximálne slobodnej atmosfére, bez akýchkoľvek vonkajších alebo vnútorných zásahov a politických vplyvov do tvorby ich spravodajských príspevkov či výberu tém“, uvádza sa v stanovisku. Podľa RTVS, „odchody a príchody zamestnancov sú prirodzeným dôsledkom nástupu každého nového manažmentu a nie sú dôvodom na znepokojenie“.