Pracovníkov televízie odsúdili za prepašovanie tínedžera do Švédska

Štokholm 9. februára (TASR) - Troch pracovníkov švédskej televíznej stanice SVT odsúdili dnes na verejnoprospešné práce po tom, ako ich súd uznal za vinných v prípade prepašovania 15-ročného sýrskeho chlapca do Švédska. Prípad sa stal v roku 2015 v čase migračnej krízy, keď sa do Európy prúdili státisíce utečencov.Okresný súd v Malmö konštatoval, žeReportér Fredrik Önnevall s kameramanom a tlmočníkom nakrúcali dokument o migrantoch. Počas svojej práce sa v Grécku stretli s neplnoletým tínedžerom bez sprievodu dospelých, ktorý chcel ísť do Švédska. Rozhodli sa nakrútiť mladíkovu púť autom, trajektom a vlakom.Önnevall vo svojej výpovedi pred súdom priznal, že zaplatil za prenájom auta, ako aj to, že vedel o falošných chlapcových dokladoch.Tínedžerovi udelili vo Švédsku trvalý azyl.