Pracovný trh USA rastie, burza v New Yorku zaznamenáva vzostup

New York 8. júla (TASR) - Na hlavný index newyorskej akciovej burzy Dow Jones Industrial Average (DJIA) mala v piatok (7.7.) najsilnejší pozitívny účinok správa o júlovom raste zamestnanosti v najsilnejšej ekonomike sveta. Index dosiahol prírastok 0,44 % a stúpol na 21.414,34 bodu. Za posledný týždeň bol však jeho prírastok iba 0,3 %.Napriek celkovému pozitívnemu výsledku indexu investori neprejavili veľký záujem o nákup akcií, čo analytikov prekvapilo.Experti nemeckej banky Helaba vývoj na americkom pracovnom trhu označili za robustný. V krajine sa vytvorilo podstatne viac pracovných miest, než očakávali. Americkí štatistici upravili predbežné údaje o ich vytváraní smerom hore aj za apríl a máj.Technologický index Nasdaq 100 zosilnel o 1,05 % na 5656,47 %. Index S&P -500 sa vyvíjal rovnako pozitívne o 0,64 % a dosiahol 2425,18 bodu.Napriek silnému rastu zamestnanosti vzostup miezd za ním zreteľne zaostáva. Vývoj na pracovnom trhu a vzostup zamestnanosti pozorne sleduje Fed, americká centrálna banka. Dynamické zvyšovanie príjmov Američanov by sa mohlo stať motorom vzostupu spotrebiteľských cien. Aby sa situácia v tejto oblasti nestala hrozbou pre finančnú stabilitu, musela byť zareagovať zdražením peňazí, úpravou svojej základnej úrokovej sadzby. Podľa názoru finančných expertov by sa mala zvýšiť v tomto roku najmenej dvakrát.