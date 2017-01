Pracujú pre nás milióny cudzincov, pripomínajú inštitúcie v USA

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. januára (TASR) – Vedci v USA si myslia, že imigračný a cestovný zákaz prezidenta Donalda Trumpa poškodí vedu a pokrok v oblasti výskumu. Tisíce z nich preto podpísali petíciu proti tomuto nariadeniu. Je medzi nimi aj 40 laureátov Nobelovej ceny a desiatky držiteľov iných významných vedeckých ocenení.Trump zdôvodnil svoje rozhodnutie bojom proti terorizmu a potrebou vypracovať prísnejší systém kontroly cudzincov prichádzajúcich do krajiny.Americkí vedci upozorňujú, že v Spojených štátoch pracujú milióny zahraničných odborníkov, ďalší chodia do USA na vedecké konferencie a mladí budúci vedci z celého sveta študujú na amerických univerzitách.Profesor informačných technológií Emery Berger pre denník Washington Post uviedol, že v stávke je slobodná výmena informácií, ktorá je základom vedeckého pokroku. Viacerí akademici v zahraničí už podľa neho povedali, že budú bojkotovať vedecké konferencie v USA.Vedci a univerzitní profesori reagovali na zákaz spustením internetovej petície. Majú už podpisy 40 laureátov Nobelovej ceny, 37 držiteľov prestížnych akademických ocenení, 226 členov americkej akadémie vied, viac ako 7000 členov akademickej obce a 12.000 ďalších podporovateľov.píše sa v petícii vedcov.Podľa správy americkej Národnej vedeckej nadácie z roku 2013 je v Spojených štátoch 29 miliónov vedcov a inžinierov, pričom viac než päť miliónov z nich sa tam nenarodilo.Viaceré médiá pripomínajú, že všetci šiesti minuloroční americkí držitelia Nobelovej ceny v oblastiach ako ekonómia a veda sú imigranti.povedal Matthew Scott, riaditeľ organizácie Carnegie Institution for Science zameranej na podporu vedeckého výskumu.