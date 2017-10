Pracujúci dôchodcovia: Pri týchto podmienkach nebudete platiť odvody

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 19. októbra (TASR) - Dôchodcovia privyrábajúci si na dohodu od budúceho roka nebudú musieť platiť odvody, ak ich zárobok nepresiahne 200 eur. Tieto zmeny v novele zákona o sociálnom poistení navrhla v pléne koaličná poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd). Parlament ju odobril vo štvrtok spolu so schválením právnej normy.Ľudia v poproduktívnom veku si tak budú môcť privyrobiť. Odvody nebudú musieť platiť pri zárobku 2400 eur ročne.priblížila Sárközy.Nové opatrenie by sa malo dotknúť približne 50.000 starodôchodcov, ale aj 14.000 invalidných dôchodcov. Privyrobiť si po novom budú môcť aj predčasní dôchodcovia, ktorých je okolo 20.000.vymenovala Sárközy.Opatrenie predstavila strana Most-Híd v rámci koaličného sociálneho balíčka. Štátny tajomník rezortu práce a podpredseda strany Ivan Švejna upozornil, že toto opatrenie pomôže najmä predčasným dôchodcom. V súčasnosti totiž platí, že nemôžu mať žiadny príjem z dohody, inak by im Sociálna poisťovňa pozastavila vyplácanie predčasnej penzie. Ak by však predčasní dôchodcovia podľa návrhu zarobili na dohodu do 200 eur mesačne, neplatili by z tohto príjmu odvody a mohli by tak naďalej poberať predčasný dôchodok.Zmeny by mali vstúpiť do platnosti od 1. januára 2018. Oslobodenie dohôd seniorov od odvodov bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. Švejna vyčíslil, že náklady by mali približne dosiahnuť okolo 20 až 22 miliónov eur.