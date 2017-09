Praha – Staromestské námestie získala hlavnú cenu Slovak Press Photo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Hlavnú cenu - Grand Prix šiesteho ročníka súťaže Slovak Press Photo získala fotografia Praha 2017 – Staromestské námestie od voľného fotografa Andreja Belovežčíka. Rozhodla o tom medzinárodná porota, ktorá od 2. do 4. septembra posudzovala práce, prihlásené do súťaže novinárskej fotografie. TASR o tom dnes informovala správkyňa Nadácie Slovak Press Photo Jana Garvoldtová.uviedla Garvoldtová.Podľa jej informácií sa do súťaže prihlásilo 185 fotografov, ktorí spolu registrovali 2055 fotografií, čo predstavuje doposiaľ najvyšší počet prác v histórii súťaže. Medzinárodná päťčlenná porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v desiatich súťažných kategóriách: Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda, Svet umenia, Mladí fotografi do 25 rokov a študenti (medzinárodná kategória), Stredoeurópska fotografia (medzinárodná kategória) a Grant Bratislavy.priblížila Garvoldtová. Najmenej spokojnosti podľa nej vyvolala tento rok kategória Reportáž.dodala.Víťazov a ocenené fotografie i videá spozná verejnosť 19. októbra na slávnostnom odovzdávaní cien a vernisáži výstavy Slovak Press Photo 2017.