Praskne nová cenová bublina s nehnuteľnosťami? Hrozí to v Kanade

Toronto 6. augusta (TASR) - Zatiaľ čo Spojené štáty ešte stále pociťujú dôsledky krachu trhu s nehnuteľnosťami, ku ktorému došlo v roku 2007, v Kanade sa celých 10 rokov bez prestania prikladalo do kotla. Niektorí odborníci predpokladajú, že ďalšia bublina s nehnuteľnosťami praskne práve v nej.Pád amerického trhu spôsobil najväčšiu finančnú a hospodársku krízu od celosvetovej depresie na začiatku 30. rokov minulého storočia.Aj pred desaťročím hrozilo, že sa rozsype svetový finančný systém, ale vlády vo viacerých krajinách zachránili dôležité banky prostriedkami daňových poplatníkov.Trh s nehnuteľnosťami v USA sa po otrase upokojil. To však neplatí o Kanade. Ceny bytov a domov v nej stúpajú nepretržite. Teraz aj u severných susedov Američanov hrozí, že sa za tento nekontrolovaný vývoj bude musieť zaplatiť vysoká cena.V Toronte už bublina praskla. V júli sa znížil predaj obytných priestorov medziročne o 40 %.Kanadský finančný odborník a investičný poradca Garth Turner uviedol, že v krajine ide o najsilnejší prepad trhu, odkedy sa obchoduje s pôdou. A zastavenie nepriaznivého trendu zostáva v nedohľadne.Sám Turner predal svoju nehnuteľnosť za 2,25 milióna CAD (2,508 milióna eur). Jeho partner sa dostal do finančnej tiesne a objekt mu vrátil. Musel ho znovu inzerovať. Za tri mesiace jeho cena klesla takmer o 20 %.Situácia s nehnuteľnosťami sa dostala do kritickej fázy v celej krajine. V júni podľa Canadian Real Estate Association (CREA) klesol medziročne predaj domov o 6,7 %. Pokles bol najsilnejší za posledných sedem rokov. V Toronte a vo Vancouveri sa mnoho záujemcov o domy vzdalo svojho zámeru.Problémy vyvoláva peňažná politika centrálnej banky. Rast ekonomiky je silný, stúpa zamestnanosť, ale investície do nehnuteľnosti už dávnejšie prekročili únosnú mieru. Kanadská centrálna banka nedávno zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu o 0,25 percentného bodu na 0,75 %. Bolo to jej prvé zvýšenie sadzby od roku 2010. Pre obchodníkov s nehnuteľnosťami to nebola dobrá správa. Zdraženie peňazí sa prejaví v stúpaní cien nehnuteľností.Kríza v Spojených štátoch sa pred desaťročím začala podobne.Rast cien nehnuteľností sa v Kanade teraz takmer zastavil. Ťažká etapa sa začne, ak nehnuteľnosti zlacnejú naraz v celej krajine. Do prekérnej situácie by sa dostali banky, ktoré poskytli stavebné úvery a spoločnosť Home Capital, ktorá poskytla najviac hypoték na domy a byty. Organizácia si v poslednom čase zabezpečila viacmiliardovú rezervu. Zúčastnil sa na nej aj americký legendárny investor Warren Buffett. V Home Capital sa prejavil nedostatok finančných prostriedkov. Bol to vážny signál, že krach trhu s nehnuteľnosťami už nemusí byť tak ďaleko.(1 EUR = 1,4920 CAD)