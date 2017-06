Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 13. júna (TASR) - Práva majiteľov patentov by sa mohli posilniť. Parlament dnes posunul do druhého čítania novelu patentového zákona z dielne Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR. Právnou normou sa majú upraviť napríklad práva spolumajiteľov patentov a bližšie sa definuje pojem zamestnanecký vynález a dizajn.Úrad je presvedčený, že vhodnou harmonizáciou právnej úpravy najdôležitejších priemyselnoprávnych inštitútov, akými sú najmä zamestnanecký režim, majiteľstvo a spolumajiteľstvo, prevod a prechod práv, licenčná zmluva, vymáhanie práv, prihláška a právo prednosti, sporové konania, rozklad a subsidiárna aplikácia správneho poriadku, sa zvyšuje úroveň právnej istoty zúčastnených subjektov, adresátov právnej normy a tiež predvídateľnosť a transparentnosť postupu a rozhodovania úradu." zdôvodnil Úrad priemyselného vlastníctva SR v dôvodovej správe k novele zákona.Novelou zákona sa upravuje vymáhanie práv v prípade zneužitia vynálezu. "" uvádza sa v návrhu zákona. Hlavným dôvodom zavedenia osobitného režimu premlčania je potreba posilnenia právneho postavenia majiteľa patentu. Ten totiž v čase, keď sa dozvie o porušení jeho práv, spravidla nemá dostatok informácií a dôkazov na uplatnenie finančných nárokov proti porušovateľovi. "" konštatuje sa v dôvodovej správe.Do zákona sa má zaviesť aj pojem "" a "". "" uvádza sa v novele zákona.Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka, okrem niektorých ustanovení, ktoré vstúpia do platnosti neskôr.