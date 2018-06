Praví gurmáni 22.-24.6. nevaria

Gurmán na Slovensku je opäť v Bratislave Foto: Gurmán Club, s.r.o. Foto: Gurmán Club, s.r.o.

Bratislava 19. júna (OTS) - Sviatok kvalitnej kuchyne pod odborným dohľadom gastronomického sprievodcu Gurmán na Slovensku je opäť v Bratislave. Desiaty raz sa na Gurmán festivale Bratislava predstavia najlepšie reštaurácie, na pódiu budú variť prestížni slovenskí kuchári a návštevníci ochutnajú mnohé farmárske špeciality, nápoje. Nezostanú bokom ani deti, umelecké duše, pohoďáci a ani naši štvornohí priatelia. Cez víkend 22.-24.júna nevarte. Prestreli sme pre vás v bratislavskom Sade Janka Kráľa.“ hovorí riaditeľ festivaluGurmán fest Bratislava stavil aj tento rok na stabilný a osvedčený program, ale „privaril“ k nemu niekoľko chuťoviek. Varenia kuchárov na živo sú na festivale veľmi obľúbené. Na pódiu sa napríklad predvedú Michal Konrád z reštaurácie Fou Zoo UFO, Šuhajíci pri panvici Milan Zimnýkovalalias „Junior" a Marek Ort, či Jozef Masarovič z UFO alebo Marián Filo z Chateau Čereňany. Kávičkári a tí „na sladké“ si môžu zagurmánovať v kaviarni, kde Mandľové, ktoré už dobre poznáte z minulých ročníkov, v spolupráci s KaffeehausGoriffee prinášajú ďalšiu novinku festivalu - Gurmán Kaviareň. Opäť stretnete sympatickú víťazku MasterChef Martinu Grňovú, ktorá vás presvedčí o pravom pečení s láskou. Kávu bude podávať KaffeehausGoriffee.Festival patrí aj someliérom a baristom. Hubert sa postará o príjemnú letnú atmosféru. Vo Svete nápojov predegustujete a správne si načapujete pivo so sládkom Karolom France. V stánkoch Zlatého bažanta sa vrátime do retra – do stanovačiek, vychutnáte aj craftové pivá. Aj abstinenti si môžu povedať WAW na ochutnávkach W0,0W- novinky s 0 % alkoholu. V piatok a v sobotu sa budú o 19.00 hodine otvárať veľké fľaše v stánku Wineloversclub na „Big Bottlepárty". A v nedeľu sa bude raňajkovať šampanské a kaviár v stánku winebristro Paradox.No a všetko istí Fatra – vzácne zásaditá minerálna voda festivalu vhodná aj pri nadmernej konzumácii alkoholu a jedla.Prvýkrát návštevníci umelecky pookrejú v ART zóne. Uvidíte v nej CirKus-Kus, dozviete sa viac o hovoriacich knihách a zatancovať si môžete na hiphopových workshopoch s Esim. Každý deň bude k dispozícií špeciálny „Magicselfie box“ s nekonečným zrkadlovým obrazom od Súkromnej strednej umeleckej školy, či grafický workshop aranžovania a fotenia jedla.O relax, pohodu a príjemné chvíle s aktívnou zábavou sa postarajú organizátori v PREMIUM chillout zóne, kde si môžete vytlačiť fotku priamo z festivalu z fotokiosku CEWE. Zahráte si bedminton o pekné ceny a popiknikujete na dekách.Ani tento rok sa nezabúda na detičky, ktoré budú mať k dispozícii bohatý program v detskej zóne v stane Malvínka, kde si budú vyrábať mydielka a variť zo slaného cesta. Súťažiť budú v Gurmánikove.Na tohtoročný festival sa môžu tešiť aj štvornohí miláčikovia, pre ktorých je po prvý raz prichystaná aj ZooDomDogFriendly zóna. V piatok 22. 6. o 17.00 hodine organizátori slávnostne otvoria zónu pre zvieratká špeciálnymi tortami. Pre psíkov bude „prestreté“ počas celého konania festivalu.Viac nájdete na www.gurmanfestbratislava.sk , alebo na https://www.facebook.com/GurmanFestBratislava/ Festival je otvorený