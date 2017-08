Pravica pôjde do krajských volieb v Nitrianskom kraji spoločne

Vstup na Nitriansky hrad Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 17. augusta (TASR) – Pravicové strany v Nitrianskom kraji budú v novembrových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) postupovať spoločne. Krajskí predsedovia strán SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, Šanca a OKS už v Nitre podpísali koaličnú zmluvu, na základe ktorej budú uchádzači o post poslancov Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) kandidovať na jednej listine.informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.Všetky strany sa zaviazali, že vypracujú spoločný volebný program tak, aby presadzovali rovnomerný rozvoj všetkých okresov kraja. Pracovať budú v spoločnom poslaneckom klube. Podpísali sa tiež pod možnosť spolupracovať po voľbách s inými pravicovými stranami. Zo spolupráce vylúčili iba strany Smer-SD a stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) i jej prípadných nasledovníkov.povedal krajský predseda SaS Radoslav Pavelka. Medzi najväčšie problémy NSK podľa jeho slov stále patria zničené a nekvalitné cesty.Okrem dopravy sa chce koalícia v prípade volebného úspechu venovať aj rozvoju duálneho vzdelávania.doplnil Pavelka.Ako uviedol, za SaS kandidujú za poslancov NSK Radoslav Pavelka, Lukáš Čelinák, Ivan Debnár, Roman Tóth, Rastislav Kubica, František Kováčik, František Bartoš a Július Mazán.Pravicové strany v NSK zatiaľ ako jediné zverejnili svoj postup vo voľbách do VÚC. Okrem Jána Grešša oznámil svoju kandidatúru na predsedu NSK aj Milan Belica, ktorý sa bude o funkciu uchádzať s podporou strany Smer-SD. SMK nominovala do krajských volieb svojho podpredsedu a poslanca Zastupiteľstva NSK Ivána Farkasa. Ako nezávislý bude kandidovať Peter Oremus, ktorý je v súčasnosti poslancom v krajskom i nitrianskom mestskom zastupiteľstve. Nezávislou kandidátkou je aj krajská a nitrianska mestská poslankyňa Renáta Kolenčíková. Svoju kandidatúru na post predsedu NSK už oznámil aj Milan Uhrík zo strany ĽSNS. Kandidovanie zvažuje aj Tomáš Galbavý zo strany Most-Híd, ktorý by sa však o post predsedu NSK uchádzal ako nezávislý. Na základe rozhodnutia predsedníctva pôjde do regionálnych volieb samostatne aj SNS, ktorá chce postaviť vlastného kandidáta na predsedu kraja.