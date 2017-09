Pravicová Alternatíva pre Nemecko navrhuje kurzy sebaobrany pre ženy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 4. septembra (TASR) - Nemecká pravicová populistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) navrhla, aby sa ženám a dievčatám po celej krajine ponúkali kurzy sebaobrany zadarmo.Strana sa tiež snaží o distribúciu brožúr s cieľom poskytnúť ženám komplexné informácie o bezpečnostných opatreniach, "ktoré môžu byť realizované bez príliš veľkého úsilia".Popredná kandidátka AfD Alice Weidelová dnes uviedla, že brožúry a kurzy by sa financovali prostredníctvom čiastočnej redistribúcie fondov zo spolkového programu, ktorý je určený pre projekty na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, podporujúce demokraciu a zabraňujúce radikalizácii.Weidelovej požiadavka zaznela po tom, ako minulý týždeň v lipskom parku došlo za bieleho dňa k znásilneniu rekreačnej bežkyne. Žena musela po brutálnom útoku podstúpiť chirurgický zákrok na tvári.Polícia pátra v tejto súvislosti po mužovi "stredomorského pôvodu", vo veku od 25 do 35 rokov, s čiernymi vlasmi a krátkou neupravenou bradou. Po čine polícia varovala bežkyne, aby boli ostražité.AfD, ktorá je známa protiimigrantskou, nacionalistickou politikou, má v súčasnosti podporu približne osem percent, čo znamená, že sa takmer určite vo voľbách 24. septembra dostane po prvý raz do spolkového parlamentu, dodáva agentúra DPA.