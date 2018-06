Pravicová opozícia skritizovala zloženie novej Babišovej vlády

Na archívnej snímke Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 27. júna (TASR) - Česká pravicová opozícia v stredu ostro skritizovala zloženie novovymenovanej menšinovej vlády premiéra Andreja Babiša. Hlavnou kvalifikáciou nových ministrov je podľa opozície lojalita k Babišovi a prezidentovi Milošovi Zemanovi, informoval spravodajský server Novinky.cz.Nová ministerská zostava má aj novú hovorkyňu. Stala sa ňou bývalá politická redaktorka komerčnej televízie Prima Petra Doležalová. Tá už aj moderovala tlačovú konferenciu, ktorá sa konala po stredajšom dopoludňajšom zasadnutí vlády.domnieva sa šéf najsilnejšej pravicovej opozičnej strany ODS Petr Fiala.Andrej Babiš podľa neho opakovane sľuboval, že jeho vláda bude zložená z odborníkov, podľa Fialu je však realita úplne iná.Líder strany TOP 09 Jiří Pospíšil sa pozastavil nad tým, že prezident ignoroval návrh, aby sa šéfom diplomacie stal europoslanec Miroslav Poche z ČSSD. Lídri vládnych strán ANO a ČSSD prezidentov postup akceptovali, hoci ústava ČR ukladá prezidentovi, aby navrhnutých ministrov akceptoval.Pospíšilova stranícka kolegyňa, podpredsedníčka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, označila deň nástupu vlády za smutný deň, vzhľadom na skutočnosť, že sa nový kabinet bude opierať o podporu komunistov.V súvislosti so zložením novej vlády vyvoláva kontroverzie skutočnosť, že v nej chýba riadny minister zahraničných vecí. Keďže však Zeman odmietol vymenovať do čela rezortu diplomacie kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho, ministerstvo dočasne povedie predseda sociálnych demokratov Jan Hamáček.Kritické reakcie vzbudila aj nová ministerka spravodlivosti Taťána Malá. Tá čelí podozreniam z možného stretu záujmov a snahám o odsunutie trestného stíhania Andreja Babiša v kauze Čapí hnízdo.Komunisti, ktorí by mali novú vládu tolerovať, majú okrem toho výhrady aj k ministrovi dopravy Danovi Ťokovi a šéfovi rezortu zdravotníctva Adamovi Vojtěchovi.