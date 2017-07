Pravicoví extrémisti chcú na lodi brániť migrantom v ceste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 11. júla (TASR) - Pravicoví extrémisti z viacerých európskych krajín, predovšetkým Francúzska, Nemecka a Talianska, chcú ochromiť prácu aktivistov z humanitárnych organizácií zachraňujúcich utečencov v Stredozemnom mori a zablokovať snahy o prepravu zachránených migrantov do Talianska. Ich 40 metrov dlhá loď už smeruje do oblasti, kde chce zasiahnuť tak proti prevádzačom, ako aj zástupcom mimovládnych organizácií.Informovali o tom organizátori misie pod názvom Defend Europe.Pravicoví extrémisti ešte v máji začali na internete so zbierkou finančných prostriedkov, v rámci ktorej nazhromaždili celkove 76.000 eur. Prenajali si za ne loď C-Star, ktorá aktuálne smeruje na Sicíliu, kde by na budúci týždeň mali na jej palubu nastúpiť aktivisti a nabrať kurz smerom k pobrežiu severoafrickej Líbye.Informácie priniesol rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Cieľom misie pravicových extrémistov je zabrániť preprave zachránených migrantov do Talianska a namiesto toho dosiahnuť návrat utečencov späť do Líbye, a to aj cestou alarmovania tamojšej pobrežnej stráže.