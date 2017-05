Pravidelný pohyb je súčasťou úspešnej liečby

Fyzioterapeut: Pravidelný pohyb musí byť pre pacientov so sklerózou multiplex súčasťou úspešnej liečby Foto: Novartis Foto: Novartis

Fyzioterapeut: Pravidelný pohyb musí byť pre pacientov so sklerózou multiplex súčasťou úspešnej liečby Foto: Novartis Foto: Novartis

Fyzioterapeut: Pravidelný pohyb musí byť pre pacientov so sklerózou multiplex súčasťou úspešnej liečby Foto: Novartis Foto: Novartis

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (OTS) - Pohyb by mal byť prirodzenou súčasťou nášho života, a to sa týka nielen zdravých ľudí, ale aj pacientov s diagnózou sklerózy multiplex. Práve to je hlavnou myšlienkou podujatia Od Tatier k Dunaju, ktorý v máji organizuje OZ Nádej. Navyše, pravidelné cvičenie pod vedením skúsenej fyzioterapeutky dokáže pacientovi pomôcť udržať si dlhšie samostatnosť, dobrú pohyblivosť a vyššiu kvalitu života. Spoločnosť Novartis Slovakia už štvrtým rokom podporuje projekt fyzioterapie v domácom prostredí pacienta. Individuálne zostavené rehabilitačné plány a cvičenie v pohodlí domova za pravidelných návštev fyzioterapeutky, priniesli už desiatkam slovenských pacientov s SM pozitívne výsledky.Skleróza multiplex je najrozšírenejším ochorením centrálneho nervového systému s neznámymi príčinami vzniku. Na Slovensku máme 8 000 pacientov s roztrúsenou sklerózou a ich počet neustále rastie. „,“ vraví skúsená fyzioterapeutka, ktorá s pacientmi so sklerózou multiplex pracuje už takmer 4 rokov.Cieľom cvičenia je nielen posilniť a uvoľniť svalstvo celého tela, ale aj predchádzať skracovaniu svalov a šliach. Najmä u pacientov so spastickými prejavmi ochorenia, ktorí necvičia, totiž hrozí radikálne zhoršenie pohyblivosti. „“ hovorí, CPO Country Head spoločnosti Novartis Slovakia.V minulosti sa pacientom s roztrúsenou sklerózou cvičenie veľmi neodporúčalo. Dôvodom bolo prehlbovanie únavy, ktorú pacienti už aj bez cvičenia zväčša pociťovali. „,“ vysvetľuje fyzioterapeutka. Posledné štyri roky navštevuje svojich pacientov v ich domácom prostredí, a to vďaka projektu, ktorý rozbehla spoločnosť Novartis Slovakia.Aktuálne v projekte domácej fyzioterapie pomáhajú tri fyzioterapeutky až 180 pacientom po celom Slovensku. Erika Kubešová sa stará o pacientov na západnom Slovensku. „,“ dopĺňa. Jednou z jej pacientov je ajz Dubnice nad Váhom, ktorá vďaka projektu využíva možnosť domácej fyzioterapie už 3 roky: „Samozrejme, nie vždy je cvičenie príjemné a nenáročné, často ho sprevádza bolesť či neprekonateľná únava. Tí však, ktorí sa rozhodnú ich prekonať, sú odmenení lepším zdravotným stavom a plnohodnotným životom po dlhší čas. „,“ vysvetľuje výhody pravidelného cvičenia fyzioterapeutka. Pritom stačí denne si zacvičiť aspoň pár minút podľa inštrukcií fyzioterapeuta, ísť na prechádzku či potrénovať na stacionárnom bicykli. „,“ dodávaz Novartis Slovakia.