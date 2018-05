Pravidlá NBS pri poskytovaní úverov budú miernejšie v prípade mladých

Na snímka budova Národnej banky Slovenska (NBS) v Bratislave, archívne foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 2. mája (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) pristúpila k úprave nových pravidiel obmedzujúcich zadlžovanie na Slovensku. Nový limit na podiel výšky celkovej zadlženosti spotrebiteľa k ročnému príjmu (DTI) bude miernejší v prípade mladých ľudí. Banky si s NBS vyrokovali aj dlhšie obdobie, počas ktorého sa budú pravidlá postupne sprísňovať.Od 1. júla tohto roka sa začne uplatňovať nový ukazovateľ limitujúci podiel dlhu klienta k jeho príjmu. Ide o tzv. DTI, teda úvery, pri ktorých celkový dlh, vrátane nového úveru, nebude môcť prevyšovať 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľov o úver.Od 1. júla budú môcť banky nad túto hodnotu poskytnúť 20 % nových úverov, od októbra do konca tohto roka bude môcť byť takýchto úverov 15 % . Od januára 2019 do konca marca bude môcť byť úverov nad túto hodnotu 10 %.potvrdila pre TASR hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová. NBS totiž pôvodne navrhovala, aby konečný limit platil už od apríla 2019, neskôr ho v návrhu posunula na júl 2019.Slovenský regulátor prichádza na trh s úvermi s ďalším opatrením z dôvodu vysokého rastu zadlženia domácností. NBS však odmieta, že chce brániť ľuďom v získaní úveru.priblížila Vráblik Solčányiová.Opatrenie, ktorým sa zavádza tzv. úverový strop, predpokladá, že až 10 % nových úverov môže byť poskytnutých nad touto úrovňou. V poslednom štvrťroku minulého roka sa nad úrovňou DTI 8 nachádzalo približne 19 % nových úverov. To podľa NBS naznačuje, že ide len o mierne sprísnenie oproti súčasnému stavu.Národná banka tiež upozorňuje, že opatrenia sú zavádzané postupne od 1. júla.upozornila Vráblik Solčányiová.NBS očakáva, že nové opatrenia len mierne spomalia súčasne nadmerný rast úverov na bývanie, pričom prejaviť by sa mali najmä v priebehu roka 2019.tvrdí ďalej NBS, podľa ktorej už v súčasnosti je systém v bankách nastavený tak, že jednotlivec s príjmom 902 eur si len ťažko kúpi väčšiu nehnuteľnosť v Bratislave.Iného názoru je však Slovenská banková asociácia (SBA). Sprísnenie poskytovania úverov bude mať podľa nej vplyv na spotrebiteľov, sektor spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, trh s nehnuteľnosťami, ako aj na celú ekonomiku Slovenska.uviedla SBA. Sprísnením kritérií podľa bánk môže dochádzať k zvýšeniu poskytovania úverov na neregulovanom trhu.Banková asociácia je preto presvedčená, že po dvoch rokoch od zavedenia navrhovaných opatrení by mala NBS prehodnotil ich účinnosť a dosahy.