Pravidlá pôžičiek pre študentov a učiteľov sa menia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. januára (TASR) - Fond na podporu vzdelávania (FNPV), ktorý poskytuje pôžičky študentom a učiteľom, čakajú zmeny. Upraví sa napríklad spôsob výpočtu úrokovej sadzby poskytovaných pôžičiek či rozšíri sa okruh žiadateľov o pôžičku, napr. aj o mladých výskumných pracovníkov. Vyplýva to z novely zákona o FNPV, ktorá dnes vstúpila do účinnosti.Výpočet úrokovej sadzby pôžičiek bude naviazaný na základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky (ECB). Doteraz boli úroky naviazané na výnos štátnych dlhopisov. Výška úrokovej miery ostane podľa rezortu školstva výrazne nižšia ako úročenie porovnateľných spotrebných úverov v komerčných bankách. Jej maximálna výška sa znižuje na štyri percentá.Zdrojom dotácie bude rozpočtová kapitola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Fond zároveň bude môcť prijímať pôžičky a úvery z medzinárodných finančných inštitúcií (napr. EIB, CEB), ktorých je Slovenská republika členom, a komerčných bánk za presne určených podmienok.Ministerstvo školstva uvádza, že od roku 2012 do roku 2016 poklesol priemerný výnos štátnych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou zo 4,57 percenta na 0,89 percenta s výhľadom ďalšieho poklesu v roku 2017. Ak by zostalo súčasné nastavenie úrokovej miery a fond by sa nedofinancoval zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov, podľa rezortu by ďalej klesal počet podporených žiadateľov o pôžičku.Novela zákona ďalej rozširuje okruh žiadateľov o pôžičku o vysokoškolských učiteľov, mladých výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov na vysokých školách do 35 rokov. Doteraz o pôžičku mohli požiadať iba študenti vysokých škôl na všetkých stupňoch štúdia, pedagogickí zamestnanci v regionálnom školstve a odborní zamestnanci v regionálnom školstve. Pedagógovia aj študenti by mali mať po novom k dispozícii aj viacero termínov na podanie žiadosti o pôžičku.Novinkou je aj odpustenie časti nesplatenej pôžičky tým absolventom vysokých škôl, ktorí si nájdu prácu na Slovensku. Plénum totiž odobrilo pozmeňujúci návrh predsedu školského parlamentného výboru Ľubomíra Petráka (Smer-SD). Podľa jeho návrhu, ak bude absolvent vysokej školy počas piatich rokov od skončenia štúdia pracovať na Slovensku, "zníži sa mu nesplatená časť istiny o jedno percento za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti".FNPV vznikol 1. januára 2013 ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Fond poskytuje zvýhodnene úročené pôžičky pre vybrané cieľové skupiny. Od svojho vzniku v januári roku 2013 poskytol takmer 6000 pôžičiek študentom a pedagógom.