Pravidlá pre autosedačky sa menia. Zorientujte sa

Diskutovali o nich experti z 22 krajín na konferencii TÜV SÜD “Ochrana detí v aute – POCIC” v nemeckom Mníchove na konci roka 2017. Zmeny v pravidlách autosedačiek postupne zavádza regulácia Európskej hospodárskej komisie UN ECE R129.

Po 15-ty krát sa stretli na pôde TÜV SÜD Akadémie v Mníchove najväčší experti z oblasti vývoja detských zádržných systémov. Dlhé roky sa zhodujú na odporúčaní, aby deti sedeli v aute v protismere jazdy tak dlho, ako je to len možné. Rodičia však často upúšťajú príliš skoro od tohto bezpečnejšieho spôsobu prepravy. Pútanie v protismere lepšie chráni pri dopravných nehodách hlavu, krk a životne dôležité orgány dieťaťa.

Aktuálne štúdie o bezpečnosti zohľadňuje najnovšia norma ECE R129, ktorá sa ešte stále vyvíja a prináša zmeny v troch fázach. Jej prvá fáza platí v Európskej únii už od roku 2013 a je známa pod názvom i-Size. Okrem iného prikazuje pútanie detí v protismere jazdy do vyššieho veku než doteraz, až do ich 15 mesiacov. Popri tejto norme je však paralelne v platnosti aj staršia norma, ECE R44/04, ktorá umožňuje sedenie v smere jazdy od váhy dieťaťa 9 kilogramov, čo zodpovedá približne jeho deviatim mesiacom. Keďže je dovolené predávať sedačky podľa oboch noriem, je na rozhodnutí spotrebiteľov, ktorými pravidlami sa budú riadiť. „Pri kúpe sedačky by si kupujúci mali prezrieť jej kontrolný štítok, kde je uvedené, ktorú normu daný model spĺňa,“ radí prevádzkový riaditeľ TÜV SÜD Slovakia Martin Tichý. Časom by mala nová norma nahradiť starú, no dátum nie je stanovený.

Najväčšie rozdiely medzi i-Size a starou normou

“Nová norma ECE R129 je relatívne revolučnou zmenou. Sedačky sa skúšajú aj pri bočných nárazoch a sprísnil sa aj samotný test. Začali sa napríklad používať nové humanoidné figuríny, ktoré majú lepšiu biofidelitu,” zhrnul Martin Tichý.

Sedačky podľa novej normy ECE R129 musia byť zároveň povinne vybavené systémom Isofix, a teda sa dajú používať iba v autách s Isofixom alebo s označením i-Size. Výhodou je, že sa inštalujú do úchytiek v sedadlách pripevnených priamo ku karosérii auta. Isofix podľa Martina Tichého znižuje aj riziko nesprávnej montáže, čo pri sedačkách bez Isofixu býva veľmi častým problémom. Tichý pripomína aj ďalšie chyby spotrebiteľov: „Nech si rodičia dajú ruku na srdce, či dieťa správne upínajú pásom, ktorý nesmie byť voľný; či správne nastavujú výšku opierky, ktorá musí siahať vyššie ako hlava dieťaťa; prípadne či využívajú dodatočné bezpečnostné prvky, ktorými sú vybavené niektoré typy drahších sedačiek.“

Zavádzanie ďalších fáz novej normy ECE R129

Druhá fáza novej normy ECE R129 začala platiť v lete minulého roka a venuje sa sedačkám pre staršie deti nad 100/105 centimetrov do 135/150 centimetrov. Najväčšiu zmenu prináša pre takzvané podsedáky. Certifikát po novom získajú iba tie, ktoré sa vyrábajú so zabudovanou opierkou chrbta. Tretia fáza novej normy ECE R129 je vo vývoji a dotkne sa sedačiek upevňovaných bezpečnostnými pásmi.

Vývojom v tejto oblasti prešla aj staršia norma ECE R44/04, ktorá od vlaňajška zúžila používanie podsedákov bez opierky chrbta iba na sedačky zo skupiny III, teda pre deti nad 22 kilogramov a 125 centimetrov.

V závislosti od krajiny je používanie sedačiek povinné do výšky dieťaťa 135 alebo 150 centimetrov, prípadne v kombinácii s váhou a vekom dieťaťa. Na Slovensku platí hranica 150 centimetrov.

Nástrahy sedačiek z druhej ruky

Na prvý pohľad môže byť pre rodičov orientácia v pravidlách náročná. V zásade by sa však mali spoľahnúť na to, že všetky aktuálne predávané sedačky v Európe by mali spĺňať minimálne štandardy stanovené jednou či druhou normou. Martin Tichý však upozorňuje na riziká nákupu sedačiek mimo oficiálnych predajní. „Rodičia neváhajú nakupovať detské sedačky v bazároch, staré, použité. Argumentujú si, že budú jazdiť opatrne, pomaly, len na krátke trasy ... Štatisticky sa najviac smrteľných nehôd stane v okruhu pár kilometrov od výjazdu vozidla, kedy ešte nie sme pripútaní, telefonujeme a podobne,“ upozorňuje Tichý.

Na prvý pohľad kupujúci nemá šancu spoznať skutočný stav použitej sedačky, a už vôbec nie z fotiek na internete. “Detská sedačka môže mať za sebou vážnu dopravnú nehodu a nie je výnimočné, že na sedačke to nie je na prvý pohľad viditeľné. Aj drobné praskliny plastových rebier detských sedačiek, ktoré vzniknú v prípade prvej kolízie, kedy správne splnili svoju funkciu absorbérov energie, môžu mať v prípade následnej kolízie fatálne následky. Sedačka už nebude správne plniť svoju ochrannú funkciu a v ten moment je ochrana dieťaťa už len vecou náhody, či šťastia,” vysvetľuje Tichý.

Riaditeľ TÜV SÜD Slovakia upozorňuje aj na fenomén rastúcich sedačiek. Podľa neho je pri týchto sedačkách vysoká pravdepodobnosť užívateľskej chyby. „Čím má akékoľvek zariadenie viac možností nastavovania, tým rastie riziko nesprávneho nastavenia. Tieto sedačky síce v laboratórnych testoch môžu dosahovať dobré výsledky ale je to kompromis,“ poznamenal Tichý.

Odborníci z TÜV SÜD odporúčajú pri výbere správnej autosedačky kupovať: