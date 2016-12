Pravidlá pre osobný bankrot budú jednoduchšie

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Zlepšiť dostupnosť možnosti oddlženia pre tých, ktorí sa z vlastnej viny alebo iných dôvodov ocitli v dlhovej pasci a nevedia sa z nej dostať. To je hlavný cieľ novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá v nedeľu 1. januára vstúpi do účinnosti.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) uviedla, že vďaka týmto zmenám sa od marca 2017 stane takzvaný osobný bankrot dostupnejší pre viac ľudí. Ministerstvo chce podstatne znížiť náklady spojené so začatím konania o oddlžení. Nemajetným dlžníkom by mal s nimi pomôcť štát. Novela prináša i ochranu dlžníkov pred úplnou stratou bývania.Žitňanská vysvetlila, že úpadok fyzických osôb v súčasnosti predstavuje na Slovensku významný ekonomicko-sociálny problém. Inštitút osobného bankrotu, ktorý bol zavedený v roku 2006, podľa ministerstva nenaplnil očakávania, a to z hľadiska počtu osôb, ktoré podali návrh na oddlženie.Dlhov sa bude môcť po novom dlžník zbaviť pomocou jednej z dvoch alternatív – konkurzom alebo cez splátkový kalendár. Pri konkurze odovzdá na speňaženie majetok a súd následne rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný.Domáhať sa zbavenia dlhov týmito spôsobmi bude môcť dlžník iba raz za desať rokov. Takzvané nedotknuteľné pohľadávky bude pritom musieť splácať aj po oddlžení. Napríklad pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví a pod. Vzhľadom na ich povahu či dôvod vzniku totiž nie je dôvod takéto pohľadávky dlžníkovi odpúšťať, zdôvodnil rezort.Osobný bankrot však má byť dostupnejší aj vďaka zníženiu nákladov potrebných na začatie konania o oddlžení. Ministerstvo znižuje preddavok na odmenu správcu zo súčasných 650 na 500 eur. Nemá sa tiež viac vyžadovať žiaden minimálny majetok na pokrytie nákladov konkurzného konania, ktorý v súčasnosti musí byť v hodnote minimálne 1650 eur.Nemajetným s nákladmi na oddlženie pomôže štát. Preddavok na odmenu správcu bude môcť dlžníkovi poskytnúť Centrum právnej pomoci s tým, že v nasledujúcich troch rokoch po oddlžení mu ich dlžník splatí. Centrum bude môcť zároveň v oveľa väčšej miere pomáhať ľuďom v prípade, že sa rozhodnú pre osobný bankrot.Rezort chce v tejto súvislosti posilniť pracoviská centra, a to najmä v lokalitách, kde sa očakáva najväčší záujem o tento inštitút oddlženia. Cieľom je vytvoriť tímy zložené z právnikov, sociálnych pracovníkov, ktoré v prípade potreby prevedú ľudí celým procesom osobného bankrotu.Z pripomienkového konania vzišiel návrh na zavedenie tzv. nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. Toto opatrenie má podľa ministerstva významne zvýšiť ochranu dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Každý dlžník, ktorý využije osobný bankrot, bude mať právo na ponechanie si sumy zodpovedajúcej tzv. nepostihnuteľnej hodnote obydlia. Túto sumu ustanoví vláda SR nariadením.Ak obydlie dlžníka nebude dosahovať ani túto hodnotu, v konkurze sa ani nebude predávať. Ak ju presiahne, na bankový účet sa dlžníkovi vyplatí časť z výťažku zo speňaženia obydlia zodpovedajúca nepostihnuteľnej hodnote obydlia. Z tohto účtu potom bude môcť mesačne čerpať v nasledujúcich rokoch určenú sumu.