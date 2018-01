Pravidlá preplácania liekov na výnimky sa prechodne zjemnia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. januára (TASR) - Podmienky preplácania liekov na výnimky z verejného zdravotného poistenia sa do konca roka majú prechodne zjemniť. Od začiatku roka na nich platia limity, koľko maximálne z ich ceny môžu zdravotné poisťovne uhradiť. Poslanci parlamentného zdravotníckeho výboru v utorok odsúhlasili, že to vo výnimočných prípadoch môže byť viac ako 90 až 75 percent z ceny. Ešte to bude musieť schváliť plénum.Poslanci tak na žiadosť ministerstva zdravotníctva reagujú na situáciu, ktorá nastala po zmenách v liekovej politike platných od januára. Okrem iného priniesli spomínané novinky v uhrádzaní liekov na výnimky. Nejde o bežné lieky, ale o tie, ktoré nesplnia podmienky vstupu do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia, prípadne výrobcovia o vstup nepožiadajú. Často ide o drahú inovatívnu liečbu rakoviny, neurologických, kardiovaskulárnych či zriedkavých ochorení.Zdravotné poisťovne majú po novom limit, koľko môžu za liek na výnimku zaplatiť. Na rozdiel v cene majú dať farmafirmy zľavy podobne, ako je tomu v iných európskych krajinách. Stal sa však už prípad, že farmaceutická firma takú vysokú zľavu nedala a zdravotná poisťovňa tak chcela, aby pacientka doplatila za onkologický liek stovky eur mesačne. Plánovaná legislatívna zmena umožní, aby pacienti, ktorí sa začali liečiť za starých podmienok, mohli kontinuálne pokračovať v liečbe s plnou úhradou zdravotnej poisťovne.O situácii rokoval minulý týždeň minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) so zdravotnými poisťovňami aj Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), ktorá združuje výrobcov liekov. Dohodli sa, že vyvinú maximálne úsilie, aby lieky schvaľované v režime výnimiek nemali finančný dosah na pacienta. Potvrdili to v spoločnom stanovisku. Všetky strany deklarovali, že v zmysle toho aj postupujú. Zdravotné poisťovne sa tiež zaviazali zachovať pacientom, ktorým už liečba liekom na výnimku začala, jej pokračovanie za nezmenených podmienok.Štát však menil aj samotné podmienky pre vstup liekov do systému úhrad, vďaka čomu ich má splniť viac liekov. Minister Drucker si od toho sľubuje viac modernej liečby v bežnom režime úhrad bez potreby výnimiek.