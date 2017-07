Právna pomoc pre znevýhodnené skupiny bude dostupnejšia

Ilustračné foto Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Bratislava 7. júla (TASR) – Sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny obyvateľstva by mali mať v budúcnosti jednoduchší prístup k právnej pomoci. Je to cieľom národného projektu ministerstva spravodlivosti, ktorý bude financovaný z prostriedkov Európskej únie cez operačný program Efektívna verejná správa. Vyzvanie k tomuto projektu zverejnilo Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré je riadiacim orgánom pre operačný program.Na projekt s názvom „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“ je vyčlenených 8,2 milióna eur. Prostriedky majú skvalitniť činnosť Centra právnej pomoci (CPP). Dostupnosť právnej pomoci sa zlepší vďaka zvýšeniu kompetencií zamestnancov centra, vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.Podľa Daniškovej sa vybuduje call centrum a interaktívna webová stránka spolu s aplikáciou, čo má tiež zjednodušiť proces služieb poskytovaných centrom.uviedol riaditeľ odboru operačného programu na ministerstve vnútra Samuel Arbe.Cez projekt bude poskytovaná aj právna asistencia dlžníkom v prípade osobného bankrotu, čo má umožniť ich návrat do aktívneho ekonomického života. Takisto majú byť vybudované nové pracoviská, čím bude pokryté väčšie územie Slovenska. Aktuálne má CPP otvorených 12 kancelárií a ďalších 16 konzultačných pracovísk. Z dostupných štatistík podľa Arbeho vyplýva, že o služby centra je vysoký záujem a veľká časť obyvateľstva je na ne odkázaná. „dodal.Pre CPP je určený aj druhý eurofondový projekt ministerstva spravodlivosti s názvom "Informačný systém Centra právnej pomoci" s predpokladaným objemom 4,95 milióna eur. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívne a včasné poskytovanie služieb centrom.Tento informatizačný projekt predpokladá vytvorenie call centra, ktoré má odbremeniť odborných pracovníkov, vytvorenie klientskeho portálu, ktorý má zefektívniť činnosť centra. CPP bude mať tiež priamy prístup k informačným systémom verejnej správy a záujemcovia o osobný bankrot nebudú musieť predkladať také veľké množstvo potvrdení ako dnes. Pracoviská centra majú byť vybavené potrebnými informačnými technológiami a kancelárskou technikou, ktoré sú pre elektronizáciu činnosti nevyhnutné.CPP je rozpočtovou organizáciou ministerstva spravodlivosti. Jeho pôsobnosť sa od vzniku v roku 2006 postupne rozšírila z pôvodného občianskeho, pracovného a rodinného práva na všetky právne oblasti okrem trestného práva. V roku 2016 sa na centrum obrátilo 56.160 klientov. Podstatnú časť tvorili žiadosti vo vnútroštátnych veciach, ľudia však potrebovali pomoc aj v cezhraničných veciach a v cudzineckej agende. V porovnaní s rokom 2015 stúpol počet správnych rozhodnutí vydaných centrom o 2,7 percenta.